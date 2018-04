Duplice omicidio nel Bresciano | il killer è un pregiudicato Diretta video

Monza - tre persone morte in appartamento : Duplice omicidio-suicidio : Sono due coltelli da cucina le probabili armi del delitto utilizzate da Alessandro Turati, 28 anni, per uccidere la nonna Paola Parravicini di 88 anni e la madre Marina Cesena, 58 anni, per poi ...

Treviso - un uomo di 35 anni arrestato per Duplice omicidio. Ipotesi su delitto per motivi economici : Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri per l’omicidio della coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di Valmarino (Treviso). Secondo quanto ha appreso l’Ansa il presunto omicida vive a Cison, ma è stato fermato in un comune poco distante, a Refrontolo. Il delitto sarebbe maturato per motivi economici. I coniugi Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, lui pensionato di 72 anni, lei casalinga di 69 anni, erano stati ...

Duplice omicidio a Treviso - anziani uccisi a colpi di spranga e pugnale : Duplice omicidio in provincia di Treviso. Una coppia di anziani è stata trovata morta nel giardino della loro abitazione.È successo a Cison di Valmarino, comune veneto con meno di 3mila abitanti. A trovare il 72enne Loris Nicolasi e la moglie Anna Maria Niola, di 69 anni, è stata la figlia. Intorno alle 14:30 di giovedì 1 marzo la 45enne rientra in casa, dove vive con i genitori. All'interno dell'appartamento trova tutto a soqquadro e, ...

Zocca - fermato Angelo Rainone per il Duplice omicidio dei Bertarini : E' stato fermato con l'accusa di aver ucciso due suoi parenti, i due fratelli 70enni, Ugo e Remo Bertarini, massacrati con 15 colpi di roncola ciascuno per una questione di soldi e una buona uscita ...

Trova i genitori morti in casa con lesioni su tutto il corpo : "E' Duplice omicidio" : TREVISO - Sono stati uccisi i due anziani, marito e moglie settantenni, Trovati morti oggi nel giardino della loro casa - non all'interno come appreso in un primo tempo - in una zona isolata di...

Zocca - Duplice omicidio. Il movente forse di natura economica : Uccisi a colpi di roncola nella stalla della loro azienda agricola a Zocca, sull'appennino modenese. I corpi di Ugo e Remo Bertarini sono stati trovati dalla figlia del fratello più anziano.

ZOCCA - DELITTO NEL PAESE DI VASCO ROSSI/ Duplice omicidio - uccisi due fratelli : arrestato un parente : ZOCCA, Duplice DELITTO nel PAESE di VASCO ROSSI: ultime notizie, due fratelli uccisi da un parente in un'azienda agricolo dell'Appennino modenese. Modalità e movente DELITTO