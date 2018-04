Due dirigenti di “Noi con Salvini” sono stati arrestati in Sicilia con l’accusa di voto

Regione Lazio - Due dirigenti a giudizio per atti corruttivi e mai rimossi. Ignorati i rilievi dell’Anac : “Via dopo le elezioni” : Due dirigenti rinviati a giudizio per reati di natura corruttiva ma lasciati da cinque anni al vertice delle rispettive direzioni regionali. Professionisti cui, fra l’altro, sono affidati incarichi molto delicati in settori cruciali come l’ambiente e l’agricoltura. Sono perentori i toni utilizzati da Raffaele Cantone nella missiva inviata poche settimane fa, il 15 dicembre 2017, a Nicola Zingaretti. Il presidente dell’Authority Anticorruzione, ...