Dress for Success | dagli abiti ai corsi di formazione | ‘Ridiamo autostima a donne

(Di mercoledì 4 aprile 2018) C’è chi la definisce frivola, costosa, superficiale. Chi si limita ad accostarla alle passerelle, quanto di più lontano ci sia dalla vita quotidiana. Eppure la moda ha in sé un potere salvifico che spesso viene sottovalutato. L’organizzazione no profitFor, di origini statunitensi, ne ha intuito la portata e dal 1997 porta avanti una missione: restituire fiducia alleche hanno perso lavoro, anche attraverso gli. In che modo? “L’idea di partenza è quella di regalare l’outfit per il colloquio di lavoro, perché bastano pochi secondi per fare buona impressione”, racconta Francesca Jones, 31 anni e un passato lavorativo nel settore no-profit, direttrice e fondatrice della prima sede italiana, che ha aperto a Roma. Ma se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, la cosa più importante resta sentirsi bene nei propri panni: “Ovviamente non per forza servono tacchi ...