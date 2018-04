Don Matteo 11 | anticipazioni puntata 5 aprile | Cecchini s’improvvisa ciclista

BarDonecchia - Matteo Salvini : 'Espellere i diplomatici francesi - non quelli russi' : Sul caso di Bardonecchia , dove dei gendarmi francesi hanno fatto irruzione armati in una ong, Matteo Salvini spende parole durissime: 'Altro che espellere i diplomatici russi - afferma il leader ...

Anticipazioni Don Matteo 11 dodicesima puntata : cambia la programmazione Video : Brutta notizia per tutti gli appassionati della fiction [Video] #don Matteo 11 in onda su Raiuno. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che è in arrivo un cambio di programmazione importante che riguarda la messa in onda della serie tv con Terence Hill, che sicuramente non rendera' contenti i tantissimi fan spettatori della fiction. Come ben saprete fino a questo momento abbiamo visto che ogni giovedì sera venivano trasmessi due episodi a ...

Don Matteo 11 - dodicesima puntata : Don Matteo e Anna sono in serio pericolo - si salveranno? : La fortunata fiction di Rai 1 Don Matteo, giunta alla 11 edizione, si avvia oramai alla fine. Nel primo episodio Seba verrà arrestato perché accusato di tentato omicidio nei confronti del padre biologico di Sofia. Nel secondo episodio vedremo il Capitano Anna, rivelare i suoi sentimenti a Giovanni perchè convinta di dover morire. Don Matteo 11, undicesima puntata: dove eravamo rimasti? Nell’undicesima puntata ...

Ascolti tv - oltre 6 milioni di telespettatori per Don Matteo 11 : Ancora una volta Don Matteo, arrivato all’edizione numero 11, nel giorno in cui Terence Hill compie 79 anni conquista la prima serata tv del 29 marzo su Rai1 con 6 milioni 110mila telespettatori e il 24.97% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film di Fausto Brizzi Forever Young ha raccolto 1 milione 871mila telespettatori pari all’8.28% di share. Meglio ha fatto, su Rai2, la seconda puntata del talent The Voice of Italy, ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni dodicesima puntata del 5 aprile 2018 : Penultimo appuntamento con le anticipazioni di Don Matteo 11: la dodicesima puntata del 5 aprile 2018 sarà la penultima, infatti, e stiamo per dirvi tutto quello che succederà. Non aspettatevi, naturalmente, di leggere le sorprese che gli autori hanno riservato per il loro pubblico, perché perderebbero l'effetto sorpresa, appunto, se venissero svelate prima. Nella dodicesima puntata di Don Matteo 11 vedremo gli episodi Tutta la vita e Il ...

Ascolti TV | Giovedì 29 marzo 2018. Don Matteo al 25% - The Voice 10.2% - Forever Young 8.3% : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 - in onda solo dalle 21.33 alle 22.49 – ha conquistato 6.110.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Forever Young ha raccolto davanti al video 1.871.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.329.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 5 ha intrattenuto 1.591.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Fury ha raccolto davanti al ...

Replica di Don Matteo del 29 marzo - riassunto puntata ed ascolti del 22/03 Video : Il 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata di #Don Matteo 11, che cosa è successo di nuovo al prete investigatore e alla simpatica caserma di Spoleto? Un presunto suicidio ed un caso senza indizi, terranno impegnati tutti a svelare mille intrighi. ll riassunto dei due episodi della puntata del 29 marzo, dove vederli in Replica e gli ascolti della puntata precedente. riassunto della puntata del 29 marzo Continuano le avventure di Don Matteo ...

Don Matteo 11 - riassunto puntata 29 marzo 2018 : Un unico lungo caso, questa sera, per Don Matteo 11: oggi, 29 marzo 2018, alle 21:25, su Raiuno va infatti in onda un solo episodio della fiction con Terence Hill, ma dalla durata più estesa rispetto alle altre puntate. Il titolo è "La crepa".Don Matteo 11, riassunto puntata 29 marzo 2018 Giacomo Marino è un ragazzo di 16 anni che da tempo si è chiuso in un gioco online, dove chatta con un utente, Immortal Druid, che gli lancia delle ...

Don Matteo 11 : anticipazioni dodicesima puntata di giovedì 5 aprile 2018 : Don Matteo 11 Il successo di Don Matteo, seppur ridimensionato rispetto alle passate stagioni, continua a rappresentare una garanzia per il prime time di Rai1. Non a caso la rete diretta da Angelo Teodoli ha deciso di diluire i restanti episodi della serie, giunta ormai al giro di boa, proponendone non più due ma soltanto uno per serata. E’ accaduto questa sera e riaccadrà giovedì 5 aprile. La fiction con Terence Hill dovrebbe poi ritornare, ...

Don Matteo 11 - diretta puntata 29 marzo 2018 : la chat : Un unico lungo caso, questa sera, per Don Matteo 11: oggi, 29 marzo 2018, alle 21:25, su Raiuno va infatti in onda un solo episodio della fiction con Terence Hill, ma dalla durata più estesa rispetto alle altre puntate. Il titolo è "La crepa".-Di seguito, il liveblogging dell'undicesima puntata del 29 marzo 2018 di Don Matteo 11- [live_placement]prosegui la letturaDon Matteo 11, diretta puntata 29 marzo 2018: la chat pubblicato su ...

