Domenica torna a Castello Cabiaglio ' GiustoInperfetto' | il ricavato in beneficenza

Milano : da Domenica torna orario notturno BikeMi : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - Arriva la primavera e si allunga l'orario del BikeMi, il servizio di bike sharing di Milano. Da domenica, sarà riattivato l'orario notturno delle biciclette condivise a stallo fisso gestite da Clear Channel. Tutte le stazioni presenti in città saranno aperte fino alle 2

La super Pasqua alla Città della Domenica : i nuovi cuccioli e ritornano anche kart - gommoni e maneggio - oltre alle visite guidate agli ... : Il parco perugino, che ha appena inaugurato una nuova stagione turistica, si prepara a ricevere i suoi ospiti con una ricca programmazione, a partire dagli spettacoli: sabato 31 marzo quello del ...

Serena Autieri/ Torna in tv dopo la breve esperienza a Celebrity Masterchef Italia 2 (Domenica In) : Serena Autieri, l'attrice Torna in televisione nel salotto di Domenica In dopo la breve e intensa esperienza a Celebrity Masterchef Italia dove ha portato la sua passione per la cucina(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 03:16:00 GMT)

Domenica 25 marzo torna l'ora legale - lancette avanti di un'ora dalle 2 : Risparmi energetici a fronte di qualche disagio per i primi giorni del cambio di orario. Nella notte tra sabato 24 e Domenica 25 marzo torna l'ora legale in Italia , che durerà per i prossimi sette ...

A Torino torna la “Domenica sostenibile” - stop alle auto in centro : torna la ‘Domenica per la sostenibilità’ promossa dall’amministrazione torinese con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e far crescere la coscienza ambientale. Dopodomani dalle 10 alle 18, dunque, il centro storico di Torino, entro i confini della Ztl centrale, sarà chiuso al traffico veicolare con l’eccezione dei veicoli funzionati a motore elettrico o a idrogeno, mezzi pubblici, taxi, noleggio e car ...

Domenica torna l'ora legale : Terna: nei prossimi 7 mesi stimati minori consumi elettrici per 562 milioni di kilowattora. Risparmi stimati in bolletta per 116 milioni di euro. Dal 2004 risparmiati oltre 1,4 miliardi di euro e più di 8,5 miliardi di kWh di elettricità

Pausa del maltempo - week end per la maggior parte soleggiato - Domenica tornano perturbazioni a sud : Roma - L'ostico vortice depressionario, responsabile del maltempo invernale di questi giorni sull'Italia centro meridionale, tra venerdì e soprattutto sabato tenderà lentamente a esaurirsi tra il basso Adriatico e i Balcani. Tuttavia, secondo le ultime emissioni modellistiche pare ormai confermata una nuova perturbazione - in arrivo dal vicino Atlantico - la quale punterà il Mediterraneo occidentale per poi dirigersi ...

Torna l'ora legale - Domenica si dorme di meno : lancette avanti alle 2 - : Nonostante i tentativi al Parlamento europeo di abolire il passaggio da un'ora all'altra, nella notte tra il 24 e il 25 marzo si saluta quella solare. Con il cambio si guadagnano 60 minuti di luce: ...

Torna l'ora legale - Domenica si dorme di meno : lancette avanti alle 2 : Torna l'ora legale, domenica si dorme di meno: lancette avanti alle 2 Nonostante i tentativi al Parlamento europeo di abolire il passaggio da un'ora all'altra, nella notte tra il 24 e il 25 marzo si saluta quella solare. Con il cambio si guadagnano 60 minuti di luce: ci sarà un risparmio di energia e minori emissioni di Co2 ...

Torna l'ora legale : tra sabato e Domenica lancette in avanti : Conto alla rovescia per spostare l'orologio un'ora avanti: domenica, quando saranno le 2 di notte, le lancette andranno avanti fino alle 3. E così, anche se per qualcuno quei 60 minuti in meno di ...

MADRA torna Domenica 25 marzo nelle vie del centro e al Salone dei Mosaici : ... con la presentazione del libro Ravennagricola che ripercorre le vicende di un settore importantissimo dell'economia, e con la mostra mercato MADRA che è un esempio di successo di un'agricoltura ...

Tornano a rombare i motori Domenica il Gp d'Australia : Torna la F1 Domenica. Il primo via alla nuova stagione iridata verrà dato sul circuito semicittadino di Melbourne in Australia, alle 7 ora italiana. Venti i piloti in gara, due per ogni scuderia. ...

EQUINOZIO DI PRIMAVERA - OGGI 20 MARZO 2018/ Tra sabato e Domenica torna anche l'ora legale : EQUINOZIO di PRIMAVERA, 20 MARZO 2018: perché cade OGGI e in futuro cadrà il 19 giorno della festa del papà. Le differenze con quella meteorologica e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:09:00 GMT)

Torna l’ora legale : lancette avanti di 60 minuti fra sabato e Domenica : L’ultima volta che se ne è parlato è stato appena un mese fa. Al Parlamento europeo è arrivata una proposta di abolizione dell’ora legale. Nulla di fatto. Il cambio dell’ora rimane e avviene a giorni: l’ultima domenica di marzo porta il ritorno dell’ora legale. In Italia, come nel resto dell’Unione Europea, è consuetudine da alcuni anni che accada in questa giornata. Nella notte fra il 24 e il 25 si spostano in avanti le lancette dell’orologio e ...