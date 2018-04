DMX Fusion | le Reebok futuristiche con la migliore tecnologia running nel ’97

gqitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Per chi c’era già nel 1997 e ha avuto la fortuna di calzarne un paio, DMX 10 significa soprattutto una cosa: nostalgia. Al tempo infatti leDMX Run 10 vennero considerate le migliori scarpe per correre di sempre, con quel sistema air-pod di ammortizzazione e stabilizzazione dell’appoggio che era la risposta alle Nike Air e che poi venne utilizzata in numerosi altri modelli (dicono niente leAnswer DMX 10 utilizzate da Allen Iverson dopo quel suo primo anno da rookie in NBA che aveva spazzato ogni dubbio sulle sue qualità?). Ecco, oggi per correre una maratona o per qualsiasi altra performance sportiva ci sono tecnologie di cushioning più nuove ed evolute rispetto all’aria all’interno della suola che permette alla scarpa di adattarsi ai movimenti di chi la indossa ma il DMX rimane un capitolo della storia delle sneaker eha pensato bene di ...