Disoccupazione in calo | ma in Europa siamo tra i primi | “Peggio di noi solo Grecia e

Disoccupazione in calo ma sale quella giovanile : Teleborsa, - Scende il tasso di Disoccupazione in Italia . A febbraio il dato si è attestato al 10,9% dall'11,1% di gennaio mentre quello giovanile sale al 32,8% , +0,3 punti percentuali, . Lo ...

Lavoro - Istat : a febbraio Disoccupazione in calo - scende al 10 - 9% : Roma, 4 apr. , askanews, Il tasso di disoccupazione a febbraio scende al 10,9% , -0,2 punti percentuali rispetto a gennaio, . E' la stima provvisoria dell'Istat. Dopo l'aumento del mese scorso, a ...

Spagna - Disoccupazione ancora in calo a marzo e sui minimi da 9 anni : In persistente calo la disoccupazione in Spagna , che tocca i livelli più bassi da nove anni, dopo l'ennesima riduzione dei senza lavoro riportata a marzo, leggermente superiore al previsto Secondo ...

USA - sussidi alla Disoccupazione in calo oltre le attese : Teleborsa, - Scendono oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 10 marzo. I "claims" sono calati di 4 mila unità a 226 mila rispetto alle 230 mila riviste ...

USA : richieste sussidi Disoccupazione in calo - meglio di attese : Teleborsa, - Scendono le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 24 febbraio. I "claims" sono diminuiti di 10mila unità a 210 mila rispetto alle 220 mila riviste della ...

Zona Euro - tasso di Disoccupazione in calo a gennaio : Teleborsa, - Diminuisce la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di gennaio. Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EuroSTAT, , il tasso di disoccupazione è diminuito all'8,6% dall'8,7%...

Regno Unito - calo inatteso di richieste sussidio alla Disoccupazione : Teleborsa, - Nel mese di gennaio il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è sceso di 7.200 unità contro l'incremento di 6.200 unità del mese di ...

Disagio sociale più contenuto grazie a calo Disoccupazione : Teleborsa, - Si riduce lievemente il Disagio sociale in Italia grazie al calo della disoccupazione . E' quanto emerge dall'ultima uscita del Misery Index di Confcommercio , che a dicembre è calato di ...

Disoccupazione in calo - perché non è una buona notizia : Il tasso dei senza lavoro è sceso a dicembre al 10,8%, il minimo dal 2012. Ma è la conseguenza del calo degli inattivi e non dell'aumento di posti