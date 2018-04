Disoccupazione febbraio scende al 10 | 9%

Istat - la Disoccupazione a febbraio cala al 10 - 9% ma quella giovanile sale al 32 - 8% : Dopo il rialzo di gennaio cala no dell'1,7% anche le persone in cerca di occupazione

Disoccupazione : in febbraio scende al 3 - 2% - in Ticino 3 - 7%