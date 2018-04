Disabili | manca l’assistenza per montascale e giudice di Palermo celebra udienza sulle

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) A volte ci vuole un po’ di fantasia per sopperire alla disorganizzazione. E così ha fatto undiche invece di arrendersi ha trovato una soluzione anche se di fortuna.ndo il personale autorizzato per fare funzionare ilun disabile costretto sulla sedia a rotelle non poteva raggiungere l’aula di. E così ilha deciso di a raggiungere il portatore di handicap e are l’sulla scale. È tutto avvenuto questa mattina in un ufficio distaccato del tribunale di, in via Donizetti, dove un disabile si è presentato inper costituirsi parte civile in un processo per aggressione. A raccontare l’episodio è l’avvocato Giorgio Bisagna, che difende il disabile. “Il mio cliente si doveva costituire parte civile in un processo per una aggressione che aveva subito – spiega Bisagna all’Adnkronos – ma per ...