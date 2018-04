Diritti tv | Mediapro e il passo indietro di Mediaset

Diritti tv - Mediaset resta interessata alla Serie A : “Valuteremo le offerte di Mediapro” : Tuttavia Mediaset sarebbe pronta anche ad un passo indietro per l'acquisto dei Diritti tv della Serie A, dopo l'accordo con Sky L'articolo Diritti tv, Mediaset resta interessata alla Serie A: “Valuteremo le offerte di Mediapro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dopo accordo Sky - Mediaset MediaPro aspetta nuovi incontri : L'intesa 'win-win' tra Sky e Mediaset per lo scambio di piattaforme e l'avvio della cessione di parte delle attività di Premium rafforza entrambi i gruppi creando problemi a Vivendi che progetta un gruppo media 'latino', ma nei fatti rende più facile un accordo tra i francesi e il Biscione. Intanto MediaPro fa riferimento anche all'intesa ...

Diritti tv - slitta la pubblicazione dei pacchetti Mediapro : Il primo effetto sul fronte dei Diritti tv della Serie A dell’accordo fra Sky e Mediaset è lo slittamento della pubblicazione da parte di Mediapro dei pacchetti con cui dovrebbe rivendere il campionato. Da Mediapro non filtrano commenti ma, a quanto si apprende, è in stand by la pubblicazione dei pacchetti, inizialmente attesa entro martedì....

Il patto Sky-Mediaset fa slittare i pacchetti Mediapro sui Diritti della Serie A : Il primo effetto sul fronte dei diritti tv della Serie A dell'accordo fra Sky e Mediaset è lo slittamento della pubblicazione da parte di Mediapro dei pacchetti con cui dovrebbe rivendere il campionato. Da Mediapro non filtrano commenti ma, a quanto si apprende, è in stand by la pubblicazione dei pacchetti, inizialmente attesa entro martedì.Secondo fonti vicine al dossier citate dall'Ansa, Mediapro attende un eventuale ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primo incontro tra Mediapro e Sky Italia : È andato in scena oggi pomeriggio a Milano un primo incontro tra alcuni esponenti di Mediapro e di Sky, a quanto apprende l'Adnkronos, sulla questione relativa ai Diritti televisivi della Serie A, che la società iberica si è aggiudicata per un miliardo e cinquanta milioni. Un incontro distensivo, con la massima apertura da parte di Mediapro per iniziare una strategia di partnership con la tv satellitare. L'intermediario ...