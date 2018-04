Dinamo Sassari | Markovksi si presenta | Dovremo dare il meglio di noi

Basket - Pasquini lascia panchina della Dinamo Sassari : 'Devastato da ultima sconfitta'. Sarà general manager : Il 44enne tecnico e dirigente di Ferrara si è dimesso la mattina di Pasqua, a poche ore dalla sconfitta che la Dinamo ha rimediato a Brindisi a causa dell'ennesima gestione fallimentare degli ultimi ...

Dinamo Sassari-Vanoli Cremona : ore 12 PalaSerradimigni : Cremona - Mezzogiorno di fuoco al PalaSerradimigni di Sassari, nel turno numero 21 del massimo campionato di basket. Mai probabilmente è stato più azzeccato il ricorso al celebre titolo del film ...

Dinamo Sassari-Cremona - info diretta tv e le dichiarazioni di Trevis Diener Video : #Dinamo Sassari-Vanoli Cremona è la sfida del campionato italiano di basket [Video] in programma domani, domenica 11 marzo al PalaSerradimigni. La palla a due scattera' alle ore 12. Si tratta di una sfida importante non solo a livello di classifica, dove vincere sara' fondamentale per continuare la corsa verso i playoff, ma anche a livello sentimentale, una sfida dove il passato incontra il presente. Da una parte il presente ossia la Dinamo ...

DIRETTA / Sassari Le Portel (risultato live 72-55) streaming video e tv : Bella vittoria in rimonta della Dinamo : DIRETTA Sassari Le Portel streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket. Per i sardi è il debutto in Europe Cup (andata ottavi, oggi)(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:17:00 GMT)

DIRETTA / Sassari Le Portel (risultato live 6-18) streaming video e tv : Avvio in salita per la Dinamo : DIRETTA Sassari Le Portel streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket. Per i sardi è il debutto in Europe Cup (andata ottavi, oggi)(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:43:00 GMT)

DIRETTA / Sassari Virtus Bologna (risultato finale 82-74) : rimonta vincente per la Dinamo! (Serie A1) : DIRETTA Sassari Virtus Bologna: risultato finale 82-74. Con 32 punti segnati nel quarto periodo la Dinamo rimonta la Segafredo e si prende una vittoria interna davvero importante(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 13:36:00 GMT)

La Dinamo Sassari ingaggia Josh Bostic : ROMA - La Dinamo Sassari si assicura un importante rinforzo sul perimetro ingaggiando lo statunitense Josh Bostic. Nato nel 1987 a Columbus, Bostic è un'ala di 196 centimetri con buone doti balistiche,...