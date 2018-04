Digital Detox Deluxe | ecco i luoghi top in cui concedersi il piacere di essere

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Lo smartphone è diventato un’estensione del nostro corpo. Guai ad uscire di casa senza o a dimenticarlo in macchina. Così, anche in vacanza, si trascorre molto tempo connessi ai social e al wifi, non riuscendo a frenare la voglia di scorrere le dita sul telefonino per leggere le email, guardare cosa succede su Facebook o rispondere ai messaggi di Whatsapp, anche se intorno c’è un panorama da togliere il fiato. Siamo sempre on-line ma sono sempre di più le ricerche scientifiche che avvisano sui danni da eccessiva connessione, come l’influenza negativa sull’attenzione, sulle capacità intellettive o i problemi agli occhi. Ma disintossicarsi dalla tecnologia si può, con una vacanza. Disconnessi nel ritiro della natura della Valle Isarco (BZ) La giornata comincia con una passeggiata in riva al laghetto naturale di Flötscher Weiher sul cui pontile ci si può fermare per ...