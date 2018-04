Diego Perotti | ritrovata la cagnolina Juana | l' ha riconosciuta un carabiniere fuori

Shakhtar Donetsk-Roma - le probabili formazioni : le ultime notizie. Cengiz Under e Diego Perotti alle spalle di Edin Dzeko : Sarà una Roma accorta ma dotata di grande imprevedibilità in attacco quella che scenderà in campo stasera alle 20.45 al Metalist Stadium di Karkhiv nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018 contro lo Shakhtar Donetsk. Di Francesco è consapevole di dover fronteggiare un avversario che tra le mura amiche dispone di un ruolino di marcia da sballo, ma può disporre di un gruppo compatto e in buona condizione fisica e ...