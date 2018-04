Diane Kruger non farà parte del cast di Death Stranding

La donna protagonista in Death Stranding sarà Diane Kruger? : Death Stranding continua a essere oggetto di mistero per tutti coloro che attendono l'esclusiva PlayStation 4 diretta da Hideo Kojima. Sappiamo che il gioco vanterà delle collaborazioni con importanti volti dell'industria cinematografica, che presteranno il loro volto per dar vita ai protagonisti: tra questi citiamo Norman Reedus, Guillermo del Toro e Mads Mikkelsen. Ma sappiamo anche che, insieme all'uomo interpretato da Reedus, ci sarà anche ...

Oltre la notte : Diane Kruger e i postumi del terrorismo : In un attentato di matrice neonazista perdono la vita un uomo e un bambino. E’ la famiglia di una donna di Amburgo, che nel momento in cui perde quanto di più caro è chiamata a reagire. Ad interpretarla, nella performance migliore della sua carriera – che le è già valsa la Palma d’oro come miglior attrice al 70 Festival di Cannes e che la vede finalmente recitare nella sua lingua, il tedesco – c’è una portentosa Diane Kruger. ...

Oltre la notte - Diane Kruger da bella statuina del cinema europeo al premio a Cannes come migliore attrice : Ci sono bellezze subito protagoniste e bellezze che risplendono lentamente, e solo fra le ombre. Prendiamo gli esempi emblematici di Jennifer Lawrence e Diane Kruger: da una parte la ragazzona del Kentucky immediatamente alla ribalta, acclamata da premi e copertine, prepotente di fisico e sguardo, dall’altra la sottile bambola tedesca, viso incantevole eppure triste, fragile d’animo e sensibile alle pene d’amore. Senza richiamare il “dualismo” ...

SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO/ Su Rete 4 il film con Diane Kruger (oggi - 20 febbraio 2018) : SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 febbraio 2018. Nel cast: Diane Kruger, Raz Degan e Denis Menochet. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:32:00 GMT)

Diane Kruger - la ragazza con la valigia : L’intervista completa sulla cover di Vanity Fair in edicola dal 14 febbraio Anche se la nomination agli Oscar per Oltre la notte non è arrivata, Diane Kruger può essere soddisfatta. Il film – al cinema dal 15 marzo – le ha comunque fatto vincere il premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes, il festival che le ha dato di più. Merito di un’immersione totale – sei mesi di preparazione – da cui è riemersa come Katja, una donna che ha ...

Diane Kruger : "Quentin Tarantino non mi ha mai abusata" : Anche Diane Kruger entra nel dibattito sulle molestie a Hollywood. Non come vittima né come accusatrice, bensì per aggiungere un tassello alla querelle che ha di recente coinvolto Quentin Tarantino , ...

Diane Kruger - le foto della sexy attrice : sexy, raffinata, talentuosa. Diane Kruge r raccoglie molti fan in tutto il mondo grazie alle sue molte qualità. Negli ultimi tempi, si è tornato a parlare di una scena di 'Bastardi Senza Gloria' in cui Kruger viene strangolata. Molti appassionati hanno scoperto solo ...