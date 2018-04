romadailynews

: Diacetti (EUR SPA): Acquario Eur verso apertura: 'I lavori relativi alla zona commerciale… - romadailynews : Diacetti (EUR SPA): Acquario Eur verso apertura: 'I lavori relativi alla zona commerciale… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)(EUR SPA): Lavori terminati, stiamo aspettando il riempimento delle vasche e l’immissione dei pesci Roma – Roberto, Presidente di Eur Spa, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare ha annunciato le prossime tappeil taglio del nastro per l’allestito nei pressi del Laghetto dell’Eur. “Non so ancora indicare una data precisa” per l’dell’SeaLife dell’Eur, “ma nelle prossime settimane faremo il punto con la concessionaria. La nostra intenzione e’ quella di stabilire una data ditra maggio e meta’ giugno”. “I lavori relativi alla zona commerciale sono terminati. Stiamo aspettando che il gestore dell’inizi il riempimento delle vasche e l’immissione dei pesci”. ha così conclusoparlando a margine di un ...