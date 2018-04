Di padri e d’amore | quello che Brunori sa

vanityfair

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Come siamo venuti al mondo definisce il modo in cui ci staremo dentro. Solo che spesso è una domanda che ci dimentichiamo di fare. A nostra madre, a chi c’era quel giorno. Dario, però, su questo è preparato. Non tanto per il titolo che ha il suo programma d’esordio in tv (Sa) che, facendo il verso al nome d’arte con cui sta riempiendo i teatri da cantautore,Sas, che a sua volta richiama l’impresa edile di famiglia, finisce sull’impegnativo. Ma perché appartiene a quegli uomini un po’ rari, con un pentagramma poetico tutto suo di profondità abissali ma lievi, di sensibilità che navigano nell’incertezza ma puntuali. Così: «Che cosa so di quando sono nato? È successo all’ospedale di Cosenza, con parto cesareo. Ero agitato e mi ero messo in posizione sbagliata, mi stavo soffocando con il cordone ombelicale. Mia madre racconta che era perché non vedevo l’ora di ...