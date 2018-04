Ex tronista nei guai - fa un figlio con il padre del compagno! : La trasmissione Uomini e Donne non smette mai di sorprendere i propri telespettatori. Questa volta la protagonista sarebbe una famosa ex tronista che avrebbe avuto un figlio con il padre del compagno. Le accuse gravissime di lui! Andiamo a scoprire chi è! La storia che ci accingiamo a raccontarvi, ha davvero dell’incredibile e riguarda una famosa ex tronista di Uomini e Donne. La protagonista in questione è Carla Velli la quale a suo tempo ...

Di padre in figlio : ecco che è successo dopo Lazio-Benevento : Non è stata facile, nonostante il punteggio finale, la partita contro il Benevento. Forse per colpa della Pasqua o perché la testa era già rivolta all'Europa League ma è stato solo dopo essere andati sotto per 2 a 1 che i biancoazzurri hanno trovato la concentrazione giusta per avere la meglio sulla compagine campana. Quindi, dopo aver rischiato addirittura di perdere contro l'ultima in classifica ridotta in dieci uomini per quasi tutta la gara, ...

Il figlio ucciso da un’auto pirata. Lo sfogo del padre : “Guidava un’italiana : tutti comprensivi” : Sarwat Abou El Seoud, padre di un ragazzo ucciso sabato scorso a Piombino Dese da un'auto pirata, ha attaccato: "Mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse stato mio figlio l’assassino e quella ragazza la vittima. Lo so bene cosa sarebbe successo: altro che umana comprensione, sarebbe stato un coro di disgraziato marocchino, il musulmano, il terrorista".Continua a leggere

Juventus - il padre di Higuain : 'Mio figlio non stava simpatico a Perez' : Fa parte del gioco e dello sport. E' ovvio che ai giocatori di livello superiore è richiesto sempre il massimo e Gonzalo fa parte di questa schiera. Due mesi fa - ricorda Higuain senior, anche lui un ...

Botte al figlio piccolo - condannato Il padre : 'Solo sculacciate' : Denunciato dalla mamma. Il giudice gli infligge un anno e 11 mesi di carcere Pena sospesa con la condizionale.

Omicidio Ragusa - il figlio Daniele : “Mio padre è innocente” : Omicidio Ragusa, il figlio Daniele: “Mio padre è innocente” L’intervista esclusiva di Pomeriggio Cinque al ragazzo, ora maggiorenne: la sera dell’ultimo litigio dei genitori, lui era in casa. Continua a leggere

Omicidio Ragusa - il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello : Omicidio Ragusa, il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello Nel tribunale di Firenze si decide il destino di Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con l’accusa di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa. Al fianco dell’elettricista il primogenito Daniele, che in una memoria a favore del […]

Roberta Ragusa - il figlio : mio padre è innocente - scoppia il caso Video : Rimane certo che il padre, Antonio Logli, sia innocente ma ciò non vuol dire che ha dimenticato la mamma, #Roberta Ragusa, scomparsa dalla sua casa di Gello, in provincia di ##Pisa, tra il 13 e 14 gennaio del 2012. Lo ha precisato oggi, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, l’avvocato Beatrice Vestri, che assiste Daniele Logli, uno dei figli di Roberta Ragusa, che tramite ha presentato nei giorni scorsi una memoria difensiva deposita alla corte ...

Marijuana - hashish e cocaina : arrestati padre e figlio nel Catanzarese : All'alba di questa mattina, militari della Compagnia Carabinieri di Girifalco coadiuvati da personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito perquisizioni locali nel Comune di Jacurso , ...

“È mio figlio!” Rabbia e lacrime da Maria. C’è posta per te - la storia di Gianmarco - abbandonato dal padre Ciro commuove e divide : Una storia che tocca quella di Gianmarco, una ragazzo napoletano, andata in onda su C’è posta per te. lacrime e Rabbia in studio per un racconto dai tratti incomprensibili. abbandonato a 8 anni, non hai mai smesso di cercare il padre Ciro. L’uomo che l’ha generato e che, all’improvviso, ha deciso di non volere avere mai più niente. Una vita difficile, accompagnata da nonno Luigi.“Io non ho mai smesso di aspettarlo. Sono stufo di soffrire ...

Di padre in figlio - quando l'eredità è da nazionale : la top 11 : Con lui in mediana ecco Rafinha, stessa nazionalità brasiliana di papà Mazinho, campione del mondo con la Seleçao nel 1994. Diversa invece la patria scelta dal fratello Thiago Alcantara, titolare per ...

Ragusa - il figlio di Roberta si schiera con il padre : “È innocente” : Il figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli ha depositato una memoria in difesa del padre: "È innocente non sarebbe stato capace di uccidere mia madre né di sopportarne il peso".Continua a leggere

