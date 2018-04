: Governo, Di Maio lancia programma di governo da sottoscrivere o con Lega o con Pd. “Ma fuori Forza Italia” - petergomezblog : Governo, Di Maio lancia programma di governo da sottoscrivere o con Lega o con Pd. “Ma fuori Forza Italia” - petergomezblog : Governo, Di Maio: “Con Martina si può dialogare. Salvini? Scelga se vuole rivoluzione o restaurazione stando con Be… - AlessiaMorani : Dite a #Di Maio che i contratti li fa la #Casaleggio ai suoi parlamentari. Noi non siamo a sua disposizione con o s… -

La soluzione non è "fare inciuci", ma "mettere al centro i temi": per questo "proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in Germania dal 1961". Così Disul Blog. "Non è un accordo, né un'alleanza, è un impegno che forze politiche alternative, e anche distanti,assumono davanti ai cittadini per il bene degli italiani". Disferzae Pd: scelgano "da parte stare" se con Berlusconi e e Renzi o con il cambiamento. "Speriamo di incontrarli in prima possibile".(Di mercoledì 4 aprile 2018)