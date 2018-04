Di Maio | ' Spero di poter incontrare il prima possibile Lega e Pd'

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio o alleanza - ma impegno. Spero presto incontri con Lega o Pd” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno”. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta anticipata nelle scorse ore e rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega ...

Parlamento : Di Maio - continui contatti - spero ampio consenso per presidenti : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Anche oggi vi aggiorno sui contatti che stiamo portando avanti con le altre forze politiche per l’individuazione delle figure di garanzia dei presidenti di Camera e Senato. Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso”. Lo scrive il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, sul ...

Elezioni - Renzi : “Di Maio ha dato dell’assassino a De Luca jr. Spero sia querelato. Vedrò udienza con popcorn in tribunale” : “L’inchiesta di Fanpage e il coinvolgimento di Roberto De Luca? La cosa in sé è molto strana. De Luca ha detto che verrà fuori che non c’entra niente. Di Maio, che è in difficoltà con gli scontrini e per Rimborsopoli, è saltato addosso a De Luca e gli ha dato dell’assassino”. Sono le parole del leader del Pd, Matteo Renzi, ospite di Non E’ L’Arena, su La7. E aggiunge: “Roberto De Luca si è dimesso da assessore di Salerno. Io non gli ho ...

