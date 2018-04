Di Maio | No a inciuci

Governo - altolà di Di Maio : «Nessun inciucio - contratto sui temi» : Luigi Di Maio sul blog M5S rilancia la proposta del «contratto di Governo». «La soluzione non è fare alleanze, inciuci, accordi tra le forze politiche. Ne abbiamo visti...

Di Maio rilancia : “Contratto sui temi - no a inciuci o alleanze. Spero presto incontri con Lega o Pd” : Un contratto di governo sui “temi” come quello tedesco, senza “inciuci, accordi o alleanze”. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la sua proposta anticipata nelle scorse ore e rivolta in primis al Pd e poi alla Lega senza Silvio Berlusconi. E, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, aggiunge: “Speriamo di poter incontrare il prima possibile i due ...

Di Maio : con Lega o Pd - ma non è inciucio : 16.50 La soluzione non è "fare inciuci", ma "mettere al centro i temi": per questo "proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in Germania dal 1961". Così Di Maio sul Blog. "Non è un accordo, né un'alleanza, è un impegno che forze politiche alternative, e anche distanti,assumono davanti ai cittadini per il bene degli italiani". Di Maio sferza Lega e Pd: scelgano "da parte stare" se ...

Grillo contro Di Maio : 'Finiti i vaffa - ma non cominceranno gli inciuci' : Le ultime votazioni politiche hanno restituito al Paese la non governabilità, ovvero l'impossibilità per un partito unico, o di una coalizione, di formare un governo. Il primo partito in Italia è il Movimento 5 Stelle che ha raccolto ben il 32% il voti, anche se la coalizione più votata è stata quella del centrodestra con circa il 37%. Questa situazione porta a uno stallo politico per il quale un governo sarà possibile solo grazie ad accordi tra ...

Di Maio tesse la tela della trattativa. Grillo : 'Finiti i vaffa ma niente inciuci' : Il leader pentastellato parlando all'assemblea con gli eletti in Senato del Movimento, fissa i paletti: 'Di ministri si parla con il Colle, di temi coi partiti' -

Governo 5 Stelle - inciucio o voto subito : Di Maio vince comunque : La conferenza stampa di Luigi Di Maio alla Stampa Estera è la conferma definitiva: il MoVimento 5 Stelle non ha cambiato linea e non appoggerà altri governi o tentativi del Presidente della Repubblica. O l'incarico o le urne, dice Di Maio. Che, sotto sotto, spera nel pastrocchio: un maxi - inciucio che consenta ai 5 Stelle di passare all'incasso.Continua a leggere