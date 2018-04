Di Maio chiede tradimenti inaccettabili Giorgetti esclude la rottura

L'offerta di Di Maio a Lega e Pd : un "contratto alla tedesca" per il governo. Ma chiede un doppio parricidio : via Berlusconi e Renzi : Un vero e proprio contratto di governo, più simile a quelli che raggruppano le maggioranze politiche in Germania che alla boutade ripetuta più volte da Silvio Berlusconi nei salotti televisivi. È questa la mossa dell'ultim'ora di Luigi Di Maio per tentare di non far andare a vuoto il primo giro di consultazioni. E per la prima volta lancia un appello alla Lega, identificandola pubblicamente come mai prima d'ora, come ...

M5s - Davide Casaleggio : “Voto su alleanze di governo? Chiedete a Di Maio”. E su Cambridge Analytica : “Caso che sto studiando” : “Se ci sarà un voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sulle alleanze di governo? Sono temi che dovete discutere con Luigi Di Maio“. Così Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, lasciando la Camera dei deputati, dopo una giornata di incontri preliminari tra il M5s e le altre forze politiche, prima della seduta di venerdì delle Camere, per eleggere i presidenti di Camera e Senato. Sul caso Cambridge ...

Di Maio a Confcommercio : "Chiederò lo stop all'aumento dell'Iva" : "Chiederò che le clausole sull'aumento dell'Iva vadano disinnescate subito. È un impegno che prendiamo qui, anche se non si è formato il nuovo governo". E' l'annuncio che il capo...

Salvini : 'Le due Camere vanno a chi ha vinto'. Di Maio chiede il confronto ma il Pd ribadisce il no : 'Sono contento che siano stati smentiti quei gufi da salotto che dicevano che la scelta nazionale della Lega ci avrebbe penalizzato al Nord - ha detto Salvini a margine della scuola politica del ...

Salvini : «Le due Camere a chi ha vinto». Di Maio chiede il confronto ma il Pd : «No» : Il leader della Lega: «Io premier? Sono a disposizione». Il capo del M5S: «Disponibili al confronto, i cittadini ci guardano». Ma il Pd conferma il diniego all’idea di un governo assieme ai grillini

Salvini : “Le due Camere vanno a chi ha vinto”. Di Maio chiede il confronto ma il Pd ribadisce il no : Giorni frenetici nei palazzi della politica. Lega e Cinque Stelle cercano i numeri per provare a formare il governo. Salvini non resta a guardare. Sulle presidenze di Camera e Senato «fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa sarebbe una follia. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni... Non penso...

M5s - Di Maio : “Niente governo senza di noiIl Colle chiede responsabilità a tutti i partiti” : M5s, Di Maio: “Niente governo senza di noiIl Colle chiede responsabilità a tutti i partiti” Il candidato premier pentastellato si dice pronto al confronto a partire dall’elezione dei presidenti delle due Camere. “Per formare il governo noi abbiamo aperto a tutte le forzepolitiche – dice – perché sentiamo che finalmente si possono realizzare le cose […] L'articolo M5s, Di Maio: “Niente governo senza ...

Elezioni - Renzi vs Di Maio : “Parla solo di poltrone. Ora ci chiede voti - ma è incapace”. E rispolvera i sondaggi 2014 : “Ora Luigi Di Maio ci chiede i voti per fare un governo. C’è un piccolo particolare Luigi, è che noi ti reputiamo incompetente e incapace di guidare questo paese e come noi lo pensa la maggioranza degli italiani”. Così Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa al cinema Adriano con Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Durante l’iniziativa, Renzi ha chiesto ai propri militanti l’ultimo sforzo di campagna ...