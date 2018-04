Di Maio al Colle senza maggioranza né punti di programma

M5s domani al Colle - Di Maio insiste su 'contratto' con Lega-Pd : Roma, 4 apr. , askanews, Con la proposta del contratto scritto per il governo i capigruppo 5 stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli si presenteranno domani alle consultazioni al Quirinale con il ...

Silvio Berlusconi risponde a tono al veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di rispondere a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...

Governo : al via le consultazioni - Casellati e Fico al Colle. Di Maio : 'Spero presto incontri con Lega e Pd' - DIRETTA : consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo . Il capo dello Stato ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , quello della Camera Roberto Fico e il ...

M5S - Colle e consultazioni : come si muoverà Di Maio il giovane - spiegato dal suo biografo : Chi si aspetta l’«inciucio», il governo di tutti, l’apertura a sorpresa a Forza Italia molto probabilmente resterà deluso: il candidato premier pentastellato la prossima settimana «chiederà a Mattarella il mandato esplorativo per la formazione del governo». Parola di Paolo Picone, suo concittadino che, in un libro, ne racconta la formazione umana e politica. Da quando era «uno smanettone bravo a imparare in fretta» a quando a Pomigliano, ...

Consultazioni Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi

Di Maio verso il Colle - missione Governo M5s/ Attacco a Salvini : "esecutivo con Pd e FI? Auguri" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, "a noi il premier", replica il leader Lega "dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua

Salvini : “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” : Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Continua a leggere

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Di Maio - tre nodi da sciogliere prima di salire al Colle : Comincia la fase del governo. Mattarella non ha schemi precostituiti, nondimeno ha precisi punti fermi. Uno è no ad un governo breve in partenza. ANSELMO DEL DUCA

Grillo - Di Maio? Incarico lo dà il Colle : ANSA, - ROMA, 25 MAR - "Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti". Lo dice Beppe Grillo uscendo dall'Hotel Forum di Roma. "Il governo? Sarà il presidente della Repubblica che ...

Di Maio elogia il Colle : «Non mette fretta» Casaleggio : «Vecchi partiti moribondi» : Le dichiarazioni del candidato premier del Movimento 5 Stelle: «Chiediamo la presidenza della Camera». Poi l'apprezzamento per il presidente della Repubblica Mattarella: «Bene che non metta fretta ai partiti». Toninelli: «No ai condannati»

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5s : “Dei ministri si parla con il Colle - dei temi con i partiti” : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. alla prima riunione dei 112 senatori del Movimento 5 stelle è intervenuto anche il capo politico Luigi Di Maio. Che come prima cosa ha parlato dei metodi per l’elezione dei presidenti delle Camere e delle prossime mosse in vista dell’eventuale formazione di un governo. “prima il metodo poi i nomi”, ha detto ribadendo ...

Veltroni apre a Di Maio : "Sotto la regia del Colle - il Pd dialoghi con il M5s" : 'La sinistra ha fatto l'errore di togliere la memoria e le emozioni. Il problema non è Renzi. È molto più serio, più profondo, più sconvolgente' . Pur rifiutandosi di riprendere in mano le redini del ...

M5s a caccia dei numeri. E se gli altri partiti non volessero Di Maio premier? Castelli : “No”. Colletti non lo esclude : “Contano i programmi” : Nello stallo post elezioni è caccia ai numeri per avere una maggioranza. Il fedelissimo di Di Maio Riccardo Fraccaro è categorico: “I margini per una trattativa sono solo sui temi”. E se venissero messe in discussione le persone, a partire dal leader? “Se davvero gli altri partiti volessero fare il nostro programma, per me potrebbero metterci chiunque essi vogliono del M5s. Per noi prima dei nomi vengono ...

M5s - Di Maio : "Niente governo senza di noiIl Colle chiede responsabilità a tutti i partiti" Il candidato premier pentastellato si dice pronto al confronto a partire dall'elezione dei presidenti delle due Camere. "Per formare il governo noi abbiamo aperto a tutte le forzepolitiche – dice – perché sentiamo che finalmente si possono realizzare le cose […]