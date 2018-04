Di Battista scrive per Mondadori? Ipotesi contratto da 400mila euro Un ' miracolo' tra

Di Battista scrive per Mondadori? Così Silvio dà 400mila € al grillino Un 'miracolo' tra ipotesi e smentite : La coerenza non è virtù, neppure teologale, figurarsi semplicemente umana ed ecco quindi apparire la possibilità del miracolo, ma non generico, un “Miracolo” strutturale e cioè la possibile contrattualizzazione di Alessandro Di Battista ... Segui su affaritaliani.it

Alessandro Di Battista - nuova vita in America/ Reporter per Travaglio : “Scriverò sulla periferia del mondo” : Alessandro Di Battista, nuova vita in America. Reporter per Travaglio: “Scriverò sulla periferia del mondo”. Le ultime notizie sull'ex deputato del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:02:00 GMT)