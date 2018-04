“Devi dire tutto…” Isola choc L’accusa di Jonathan ad Alessia Mancini Caos in diretta

caffeinamagazine

: #isola aho’ devi dire tutto ??.... poi uno dice tutto?? ...aho’ non puoi ?? - rossbrescia : #isola aho’ devi dire tutto ??.... poi uno dice tutto?? ...aho’ non puoi ?? - Lega_B : 'Mi riconosco nel calcio, in quello dove non devi farti condizionare. Il calcio è qualcosa di personale, è un'esper… - VanessaTanzi98 : RT @mylittlebird__: 'Devi dire tutto.' Jonathan dice tutto. 'AH NO DEVI DIRE TUTTO MA NON PROPRIO TUTTO' #isola -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L’undicesima puntata dell’dei Famosi è partita col botto, tra discussioni, retroscena e chiarimenti. Dopo la scelta dei naufraghi di mandarettamente in finale Amaurys Perez e Francesca Cipriani che si salva dall’eliminazione, la puntata è un concentrato di accuse. I protagonisti sonoKashanian che si ritrovano poi in nomination e che se dicono di cotte e di crude. Il naufrago dell’dei famosi, ed ex concorrente del Grande Fratello, ha confessato intta che l’ex velina di Striscia la Notizia non è una persona trasparente e che spesso gioca di strategia. Dal canto suoha risposto a tono e ne è nata una vera e propria discussione. Alla fine a vincere lo scontro sembra. ”non mi è mai piaciuto fino in fondo. Ha provato anche con me a ottenere benevolenza. Lui è bravo a ...