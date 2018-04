Debito pubblico | Eurostat stima il deficit a + 4 | 7 mld per i salvataggi bancari

Debito pubblico - “salvataggio banche venete lo fa salire di 11 - 2 miliardi”. A marzo Gentiloni esultava : “Cala” : Il verdetto dell’Eurostat è arrivato. I soldi stanziati dallo Stato per liquidare Popolare di Vicenza e Veneto Banca e cederle a Intesa con una ricca dote hanno un pesante impatto sul Debito pubblico . Che sale dunque ben oltre i 2.256 miliardi di euro stimati dall’Istat l’1 marzo in attesa di questa decisione. La cifra, ha sancito Eurostat, va ritoccata all’insù di 11,2 miliardi, incluse le garanzie. L’operazione ...

Chi possiede il Debito pubblico italiano : Oltre un terzo del debito pubblico italiano è in mano agli stranieri, anche se la quota degli investitori esteri è un po' calata , negli ultimi due anni, passando dal 34% al 32%. È quanto emerge da ...

Debito pubblico : perché l'Italia non piace più ai grandi investitori : Più che l'affermazione dei partiti antieuropeisti a preoccupare banche e fondi di investimento è la fine del quantitative easing della Bce

Debito pubblico - il macigno che zavorra l'economia italiana : A gennaio aumentato di quasi 24 miliardi rispetto al mese precedente. Per il nuovo governo si avvicina la scadenza del 10 aprile, quando dovrà essere presentato il Def che poi andrà inviato a ...

Bankitalia - Debito pubblico ancora in aumento sfiora i 2.280 miliardi : Teleborsa, - debito pubblico ancora in aumento a gennaio a 2.279,9 miliardi , con una crescita di 23,8 miliardi rispetto al precedente. E' quanto stimato da Bankitalia , che ha pubblicato oggi il ...

Debito pubblico - Bankitalia : “A gennaio risale a 2.279 miliardi. In crescita di 24 rispetto a dicembre” : A gennaio il Debito pubblico è aumentato di 23,8 miliardi rispetto a dicembre 2017, salendo a 2.279,9 miliardi. Lo ha comunicato Bankitalia, sottolineando che la crescita è dovuta all’incremento da 29,3 a 54,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro. Quelle che a dicembre il ministero dell’Economia aveva utilizzato in modo da far scendere il fabbisogno (e il Debito) oltre le previsioni. L’incremento della liquidità a gennaio è ...