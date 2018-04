De Luca | la Regione punta sui social Ingaggiato il ' guru' di Di Maio

Scafati - Città esclusa dalle aree di crisi della Regione - il Pd attacca il Governatore De Luca : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Racket ed estorsioni, i D'Alessandro estendono il proprio controllo su Sant'Antonio Abate Pimonte - Auto in fiamme in via Puntone, si segue la pista ...

AGRIMONT - APERTURA SABATO 17 MARZO CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Luca ZAIA : Per i prodotti, le macchine e attrezzature per l'agricoltura e per tutto ciò che riguarda il mondo rurale montano AGRIMONT si conferma come l'evento di riferimento anche per la cura e manutenzione ...