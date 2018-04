Dazi Usa | la Cina risponde | tariffe fino al 25% su 106 prodotti

Cina vara a sua volta Dazi su 106 prodotti Usa - da soia all'auto : Roma, 4 apr. , askanews, All'indomani dei nuovi dazi annunciati dall'amministrazione Trump su prodotti cinesi, Pechino ha a sua volta annunciato dazi su 106 diversi beni statunitensi che, secondo ...

Scontro Usa-Cina sui Dazi : Roma, 4 apr. – (AdnKronos) – Si alza di livello lo Scontro commerciale fra Washington e Pechino dopo che ieri sera l’Amministrazione Trump ha diffuso un nuovo elenco di prodotti cinesi soggetti a dazi doganali del 25%. La lista proposta dall’USTR copre circa 1.300 prodotti importati dalla Cina, in settori come l’industria aerospaziale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la robotica e i ...

Dazi - Cina colpisce prodotti Usa : 9.14 La Cina imporrà Dazi anti-dumping sul glicole etilenico e sul glicole dietilenico proveniente dagli Stati Uniti e da alcuni produttori europei, tra cui Basf. Le nuove tariffe, che arriveranno fino al 75,5% per alcune compagnie, tra cui la statunitense DowDuPont, saranno attive a partire dal 12 aprile prossimo. Il glicole etilenico è utilizzato negli antigelo, nei liquidi refrigeranti, nei solventi e in altri prodotti chimici.

Usa - Dazi per 50 miliardi di dollari : barriere del 25% su 1.300 prodotti cinesi : L’amministrazione Trump ha pubblicato l’elenco preannunciato nelle scorse settimane: in 58 pagine sono contenute 1.300 categorie di prodotti da assoggettare a barriere del 25 per cento. Dall’alta tecnologia fino ai beni di consumo, colpite importazioni per 50 miliardi...

Cina prepara contromisure a Dazi Usa : 2.24 La Cina si prepara a rispondere al piano di tariffe all'import varato da Trump che ha messo nel mirino 1300 prodotti cinesi esportati negli Usa per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua segnalando la dura condanna da parte del ministero del Commercio cinese sulle misure annunciate da Washington. Le tariffe Usa,soprattutto su prodotti dell'aerospazio,elettronica e industria meccanica,non sono ...

Usa - presto Dazi su 1300 prodotti Cina : 2.02 Gli Stati Uniti hanno pubblicato una lista di circa 1.300 prodotti esportati dalla Cina sui quali potrebbero gravare tariffe per circa 50 mld di dollari. L'elenco,che comprende prodotti chimici industriali, mediCinali e metalli, deve ancora essere ultimato ed è considerato la risposta al presunto furto cinese di segreti industriali,con violazione della proprietà intellettuale di software, brevetti e tecnologia "made in Usa". Lunedì ...