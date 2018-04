Dazi | Trump annuncia una nuova mossa contro la Cina

Dazi - Trump tassa altri 1.300 prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi : Robot industriali, prodotti chimici, mediCinali, attrezzature per le telecomunicazioni. Un elenco di più di 1300 prodotti made in China che verranno tassati del 25 per cento, per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari. È la decisione presa dall’amministrazione Trump in risposta ai Dazi su carne, frutta e vino introdotti dalle autorità cinesi soltanto pochi giorni fa. Dazi che a loro volta erano una reazione a quelli Usa su acciaio ...

Dazi - quel che Trump non sa della bilancia commerciale Cina-Usa : La stretta che la Casa Bianca ha avviato nei confronti di Pechino assumerebbe contorni diversi se il presidente americano prendesse in esame alcuni dati secondo cui gli interessi economici statunitensi in Cina che rischiano di venire compromessi sono ben maggiori di quelli che appaiono. Insomma, il rischio boomerang è altissimo ...

Cina risponde ai Dazi doganali di Trump - rincari su 120 prodotti americani : La guerra doganale fra Cina e Stati Uniti continua a farsi sentire sui mercati, letteralmente in flessione sia per quanto concerne le borse asiatiche, sia per quelle europee. Il calo sulle borse Pechino aumenta le tariffe su oltre 120 prodotti americani per le quali, nella giornata di ieri, Wall Street ha subito pesanti perdite. Anche quelle asiatiche hanno risentito di questa flessione. Il Nikkei a Tokyo ha registrato un calo delle ...

Ecco la carica dei 90 Dazi. Però l'Europa bacchetta Trump : Altro che economia liberale. Con questi numeri è davvero difficile che l'Europa possa insegnare qualche cosa di liberale ad altri Stati, meno che mai agli Stati Uniti che, esclusi gli ultimi decisi ...

Dazi della Cina contro Trump? Ci guadagna il vino made in Italy Ma Confagricoltura teme ritorsioni : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa o Cina dopo che le esportazioni del nettare di bacco made in Italy nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017 Segui su affaritaliani.it

