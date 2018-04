Dazi e contro-dazi | Usa e Cina alzano barriere su 50 miliardi di dollari di merci ciascuno

Dazi e contro-Dazi - Usa e Cina alzano barriere su 50 miliardi di dollari ciascuno : L’amministrazione Trump ha pubblicato l’elenco di 1.333 prodotti da assoggettare a tariffe del 25 per cento. Rappresaglia cinese: stesso balzello su 106 prodotti americani, compresi soia, aerei e prodotti chimici...

Usa - Trump attacco ai contro-Dazi della Cina/ Guerra commerciale in vista : Pechino fa ricorso al WTO : Usa, Trump attacco ai contro-dazi della Cina: si profila una Guerra commerciale dopo la decisione del presidente americano, Pechino fa ricorso al WTO. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Scontro a colpi di Dazi : Si alza di livello lo Scontro commerciale fra Washington e Pechino dopo che ieri sera l'Amministrazione Trump ha diffuso un nuovo elenco di prodotti cinesi soggetti a dazi doganali del 25%. La lista ...

Trump : nuovi Dazi contro la Cina e militari verso il Messico : Continua senza sosta la politica protezionistica di Donald Trump che nel giro di poche ore annuncia due misure fondamentali sulla sicurezza e sulla finanza. La guerra con la Cina non accenna ad arrestarsi: annunciati nuovi ...

Dazi - Trump annuncia una nuova mossa contro la Cina : Teleborsa, - Le mosse sulla scacchiera della guerra commerciale tra USA e Cina si susseguono senza sosta. Il presidente americano, Donald Trump , ha deciso di infliggere nuovi Dazi su 1.300 beni ...

Dazi e contro-Dazi da 50 miliardi di dollari. Tra Usa e Cina è guerra commerciale : Fra Washington e Pechino è ormai scoppiata la guerra commerciale. L'amministrazione Trump ha infatti ufficialmente proposto Dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari.L'Ufficio per il commercio americano ha pubblicato un elenco di 1.300 prodotti cinesi, inclusi robot industriali e attrezzature per le telecomunicazioni, oggetto della misura, che è stata proposta per la presunta violazione ...

Scontro Usa-Cina sui Dazi : Roma, 4 apr. – (AdnKronos) – Si alza di livello lo Scontro commerciale fra Washington e Pechino dopo che ieri sera l’Amministrazione Trump ha diffuso un nuovo elenco di prodotti cinesi soggetti a dazi doganali del 25%. La lista proposta dall’USTR copre circa 1.300 prodotti importati dalla Cina, in settori come l’industria aerospaziale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la robotica e i ...

Cina prepara contromisure a Dazi Usa : 2.24 La Cina si prepara a rispondere al piano di tariffe all'import varato da Trump che ha messo nel mirino 1300 prodotti cinesi esportati negli Usa per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua segnalando la dura condanna da parte del ministero del Commercio cinese sulle misure annunciate da Washington. Le tariffe Usa,soprattutto su prodotti dell'aerospazio,elettronica e industria meccanica,non sono ...

Ricerca : limoni per aiutare la FonDazione Veronesi contro il cancro : limoni per sostenere la Ricerca scientifica: da mercoledì 4 fino a domenica 22 aprile tornano le retine di ‘limoni per la Ricerca’ di Fondazione Umberto Veronesi, che saranno distribuite in tutta Italia da ‘Citrus – l’Orto Italiano’ in più di 2.500 supermercati. Per ogni retina venduta (costo 2 euro), 40 centesimi verranno devoluti alla Ricerca. La prima edizione, nel 2017 – ricordano gli organizzatori ...

FonDazione Umberto Veronesi : Limoni per la ricerca contro cancro : Ha preso il via la distribuzione dei retini "Limoni per la ricerca" contro il cancro, promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi.

"Voi scorretti - noi no". Casa Bianca critica Pechino per i contro-Dazi : La Casa Bianca ha criticato Pechino per i contro-dazi cinesi in risposta a quelli americani su acciaio e alluminio: "Invece di mettere nel mirino l'export Usa commercializzato correttamente, la Cina deve cessare le pratiche scorrette che stanno danneggiando la sicurezza nazionale Usa e distorcendo i mercati globali", ha detto Lindsay Walter, uno dei portavoce della presidenza. "I sussidi della Cina e la costante sovraproduzione sono la causa ...