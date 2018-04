Dazi | Cina | aperti a negoziati con USA se mutuo rispetto

Dazi e contro- Dazi - Usa e Cina alzano barriere per 50 miliardi di dollari ciascuno : L’amministrazione Trump ha pubblicato l’elenco di 1.333 prodotti da assoggettare a tariffe del 25 per cento. Rappresaglia cinese: stesso balzello su 106 prodotti americani, compresi soia, aerei e prodotti chimici...

La tensione Usa-Cina sui Dazi pesa sui listini. A Milano in calo Fca : Segno meno e cautela sulle piazze del Vecchio Continente. In risalita l'inflazione europea a marzo, mentre la disoccupazione a febbraio è scesa ai minimi dal 2008. L'euro resta sotto la soglia di 1,23 sul dollaro. Ancora ben comprata Mediaset dopo l'accordo con Sky...

Dazi e contro- Dazi da 50 miliardi di dollari. Tra Usa e Cina è guerra commerciale : Fra Washington e Pechino è ormai scoppiata la guerra commerciale . L'amministrazione Trump ha infatti ufficialmente proposto Dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari. L'Ufficio per il commercio americano ha pubblicato un elenco di 1.300 prodotti cinesi, inclusi robot industriali e attrezzature per le telecomunicazioni, oggetto della misura, che è stata proposta per la presunta violazione ...

