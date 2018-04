Dazi americani su altri 1300 prodotti made in China | tra Washington e Pechino è guerra

Cina risponde ai Dazi doganali di Trump - rincari su 120 prodotti americani : La guerra doganale fra Cina e Stati Uniti continua a farsi sentire sui mercati, letteralmente in flessione sia per quanto concerne le borse asiatiche, sia per quelle europee. Il calo sulle borse Pechino aumenta le tariffe su oltre 120 prodotti americani per le quali, nella giornata di ieri, Wall Street ha subito pesanti perdite. Anche quelle asiatiche hanno risentito di questa flessione. Il Nikkei a Tokyo ha registrato un calo delle ...

Dazi su 128 prodotti americani. Così la Cina risponde a Trump : Sono 128 i prodotti statunitensi su cui da oggi dovranno essere applicati nuovi Dazi per poter entrare in Cina. Un ventaglio di prodotti che spazia dalla frutta alla carne di maiale e che ha un valore commerciale di circa 3 miliardi di dollari, ma che ora deve fare i conti con la risposta di Pechino ai Dazi su acciaio e alluminio imposti da Washington.Dopo settimane di avvisaglie e dopo la decisione presa dall'amministrazione Trump, che dai ...

I 20 grandi marchi americani che rischiano di più con i Dazi di Trump : Da Apple a Nike, passando per Qualcomm, Boeing e Starbucks, Sono almeno 20 i big del made in Usa che rischiano di più da una guerra commerciale tra Washington e Pechino. La lista l'ha fatta FactSet ...

"Rubate i brevetti americani" Pronti nuovi Dazi per 50 miliardi Ma la Bce : non fermeranno la crescita : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Dazi - Ue al contrattacco : ecco i prodotti americani sotto tiro. Parte la consultazione con le imprese : Un questionario sul web e un elenco di importazioni dagli Stati Uniti lunga 10 pagine, per un controvalore complessivo di 6,4 miliardi di euro: Bruxelles affila le armi. Il commissario al commercio Ue Cecilia Malmstroem porterà la lista dei prodotti a Washington la settimana prossima, quando dovrebbe incontrare il ministero al Commercio Usa Wilbur Ross per cercare di ottenere l’eventuale esenzione dell’Unione Europea dai Dazi ...