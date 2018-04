Davide Maran | lo studente scomparso visto in Val Comelico nel bellunese

Davide Maran - studente scomparso in Slovenia/ Lubiana - Farnesina segue il caso : cellulare spento da giorni : Davide Maran, studente italiano scomparso in Slovenia: nessuna notizia da oltre 8 giorni, ricerche a Lubiana senza alcun esito. L'appello della sorella su Facebook.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:50:00 GMT)

Davide Maran - studente scomparso in Slovenia dal 25 marzo. La sorella fa appello ai social per le ricerche : L’ultima volta che è stato visto indossava una giacca verde scura, jeans azzurri, scarpe marroni e un berretto nero con striscia rossa. Davide Maran, studente 26enne, è scomparso lo scorso 25 marzo a Lubiana, in Slovenia. Originario di Cento, in provincia di Ferrara, il giovane si trovava nella capitale slovena dall’inizio dell’anno accademico per frequentare un master in fitochimica. La sorella Angela chiede “a chiunque abbia amici ...

