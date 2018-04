Daniele Bossari e Filippa Lagerback | svelati i i dettagli segreti delle nozze

Elena Morali scoppia a piangere : Daniele Bossari interviene : Daniela Bossari chiede scusa a Elena Morali? Elena Morali, in coppia con Rosa Perrotta, è uno dei concorrenti sospesi di questa settimana all’Isola dei Famosi. Durante uno dei collegamenti di Alessia Marcuzzi con l’Honduras, la fidanzata di Scintilla si è lasciata andare a un gesto spontaneo. Quale? E’ scoppiata a piangere in diretta televisiva. Ma cosa è successo? Approfittando delle rivelazioni fatte da Franco Terlizzi, la ...

Daniele Bossari e Filippa : dopo il matrimonio un figlio e un reality? : Filippa Lagerback e Daniele Bossari parlano del matrimonio e del secondo figlio Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposeranno fra meno di due mesi: la data infatti del fortunato evento, dopo il recente spostamento, è stata fissata per il 1 giugno. I giornalisti di Chi hanno intercettato i due futuri sposi e durante l’intervista, che potete leggere per intero all’interno del nuovo numero in uscita in tutte le edicole soltanto ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback : "Ci sposiamo - ma non facciamo un altro figlio" : Dopo la proposta di nozze in diretta al Grande Fratello Vip, per Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sta avvicinando la data del matrimonio. Così, intervistati dal settimanale Chi , i futuri sposi ...

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sposi il 1 giugno 2018 : Finalmente c'è una data: il 1 giugno 2018 Daniele Bossari, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, e Filippa Lagerback si sposeranno, e raccontano i dettagli del matrimonio in un'intervista al settimanale Chi, in edicola da domani, mercoledì 4 aprile. #surprise in arrivo #evvivaglisposi #chi #magazine #story #DanieleBossari ❤️ #FilippaLagerback ❤️ Un post condiviso da Gabriele Parpiglia ...

Daniele Bossari/ La conferma del Cannagate lo metterà nei guai? (L’Isola dei famosi 2018) : Daniele Bossari sfrutta ogni momento lontano dallo studio dell'Isola dei famosi 2018 per dedicarsi ai preparativi del matrimonio con la bella Filippa Lagerback(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:34:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018 - NUOVO SPOT CON BARBARA D'URSO / Video - il messaggio di Daniele Bossari : GRANDE FRATELLO 2018, NUOVO SPOT con BARBARA D'URSO: Video, secondo promo del reality di Canale 5 che partirà alla fine de L'Isola dei Famosi 2018 che sta andando in onda ora.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 23:26:00 GMT)

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Ville Ponti nuova location! Cambia la data : Il Matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si avvicina e la coppia annuncia data e luogo delle loro nozze. Ancora dubbi sui nomi dei loro invitati.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:33:00 GMT)

Filippa Lagerback e Daniele Bossari : preparativi in corso per le nozze : Ci siamo quasi, non manca molto alla data che segnerà i tanti sognati fiori d'arancio fra una delle coppie tornate a calcare prepotentemente le scene dello showbiz, quella formata da Filippa Lagerback e Daniele Bossari. I due come si sa, sono legati da ben 17 anni, dalla loro relazione è nata una figlia, Stella.Qualche mese fa, quando Bossari era ancora relegato dentro la casa del Grande Fratello Vip, il grande passo con la proposta di ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CANNA-GATE : Daniele BOSSARI/ "Si è visto tutto" - ma il pubblico si divide : DANIELE BOSSARI ammette il CANNA-GATE dell'ISOLA dei FAMOSI 2018 ai microfoni di Valerio Staffelli: Mara Venier, invece, tergiversa e non si sbilancia.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Isola dei Famosi - Daniele Bossari riconosce il cannagate : "Si è visto dai filmati - si è visto tutto" : Subito dopo la scoppiettante puntata dell' Isola dei Famosi , Valerio Staffelli ha intercettato Mara Venier e Daniele Bossari per parlare del cannagate. L'inviato del tg satirico ha riproposto ai due ...

Daniele Bossari e Filippa shopping in famiglia : Daniele Bossari e Filippa Lagerback camminano mano nella mano e quando vedono i fotografi scoppiano a ridere e la Lagerback prontamente prende in mano lo smartphone e li filma scherzosa. Tra poco si diranno sì e tutti sono a caccia di dettagli sugli abiti. Le nozze in programma per l’8 giugno sono state anticipate al 1° giugno, si svolgeranno alle Ville Ponti di Varese, una location suggestiva da vip, e a curare i dettagli del matrimonio ...

Daniele Bossari / Nozze anticipate! Filippa Lagerback spiega il perché... (Isola dei famosi 2018) : DANIELE BOSSARI è di nuovo al centro delle polemiche sull'Isola dei famosi 2018 per la questione auricolare. Perché Mara Venier, anche lei opinionista nel reality, non lo indossa?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:03:00 GMT)

Filippa Lagerbäck - Daniele e Stella Bossari : famiglia a nozze : In tempi non sospetti, quando entrambi si dichiaravano «felicemente non sposati», lei si era divertita a immaginare la cerimonia come un «pic-nic a piedi nudi». Poi nell’autunno 2017 Daniele Bossari si è inginocchiato, a sorpresa nella casa del GF Vip, e la compagna di una vita Filippa Lagerbäck ha detto «sì». I due, che sono genitori di Stella, 14 anni, hanno così un matrimonio da organizzare. LEGGI ANCHE Filippa Lagerback: «Innamorata, ...

Daniele Bossari/ Ancora dubbi sull'auricolare (Isola dei famosi 2018) : Daniele Bossari è di nuovo al centro delle polemiche sull'Isola dei famosi 2018 per la questione auricolare. Perché Mara Venier, anche lei opinionista nel reality, non lo indossa?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:13:00 GMT)