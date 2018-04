Dal primo luglio nuove regole sul pagamento dei carburanti

A un mese Dalle elezioni - il primo giorno di consultazioni da Mattarella : il presidente ascolta e prepara un secondo giro : Aspettative basse o nulle. A un mese esatto dal voto delle politiche, Sergio Mattarella comincia il suo giro di consultazioni per tentare di sciogliere la matassa che blocca la formazione di un governo. Ascolto, è la parola d'ordine del presidente della Repubblica che oggi ha cominciato la sua perlustrazione dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio ...

Cade Dal primo piano : ore di angoscia per un bimbo di 4 anni - Cronaca dal nord ovest : Ore d'angoscia per un piccolo di quattro anni che, nel pomeriggio di Pasquetta, è precipitato dal primo piano di una casa via Buozzi, a Trino, dove era ospite di alcuni parenti. In un momento di ...

Cosa c'è da aspettarsi Dal primo giro di consultazioni : E sarebbe intenzionato a dimostrare la sua capacità di progettazione politica portando a Sergio Mattarella un Def già bell'e pronto, un documento di intenzioni economico-finanziarie pensato 'per ...

Cosa c'è da aspettarsi Dal primo giro di consultazioni : È passato quasi un mese dalle elezioni, ma pare che sia passata solo qualche ora: alla vigilia delle consultazioni al Quirinale la situazione resta congelata esattamente come se fosse la mattina del 5 marzo. Due partiti che rivendicano la vittoria e palazzo Chigi, un perdente dilaniato, un semiperdente che si è messo in posizione di attesa, e sta alla finestra. I quotidiani di stamane fotografano il paesaggio, e spiegano. Spiegano ...

Trino : bimbo cade Dal primo piano : cade dal primo piano di una casa, fa un volo di quattro metri e si salva. E' quanto successo, lunedì, a un bambino di 4 anni. L'episodio si è verificato a Trino. A quanto si apprende, il piccolo era ...

Maxi calo bollette - Dal primo aprile elettricità -8% - : Risparmi anche per il gas: -5,7%. Le riduzioni sono legate alla discesa delle quotazioni sul mercato all'ingrosso

Dal primo aprile scendono le bollette di luce e gas : in arrivo risparmi per le famiglie : L'autorità per l'energia elettrica e il gas ha comunicato che dal primo aprile ci saranno riduzioni di prezzo per quanto riguarda le bollette delle utenze di luce e gas. Gli utenti pagheranno il -8% per la luce e il -5.7% per il gas.Continua a leggere

Dal primo aprile calo 8% luce - -5 - 7% gas : Netto calo nel secondo trimestre del 2018 della bolletta di luce e gas. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità dell'Energia, dal primo aprile per la famiglia-tipo il costo dell'elettricità ...

Dal primo aprile calo 8% luce - -5 - 7% gas : ANSA, - ROMA, 29 MAR - Netto calo nel secondo trimestre del 2018 della bolletta di luce e gas. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità dell'Energia, dal primo aprile per la famiglia-tipo il ...

Bollette più leggere Dal primo aprile : -8% luce - -5 - 7% gas : Netto calo nel secondo trimestre del 2018 della bolletta di luce e gas. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità dell'Energia, dal primo aprile per la famiglia-tipo il costo dell'elettricità diminuirà dell'8% e quello del gas del -5,7%. Le riduzioni, spiega l'Autorità, sono determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all'ingrosso.Nel dettaglio, segnala l'Autorità di regolazione per energia, reti e ...

Primo viaggio ufficiale di Ignazio Cassis fuori Dall'Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Mamma mette la culla vicino alla finestra per il caldo - bimba cade Dal primo piano e muore : La donna stava facendo le faccende domestiche, la bimba di due anni ha scavalcato ed è finita di sotto schiantandosi sul vialetto dell'abitazione di famiglia.Continua a leggere

Dal primo aprile addio al geo-blocking : potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa : Dal primo aprile scatta il nuovo regolamento comunitario che rimuove il geo-blocking, permettendo ai cittadini europei di utilizzare servizi come Netflix e Sky in tutta Europa. L'articolo Dal primo aprile addio al geo-blocking: potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa proviene da TuttoAndroid.

Dal primo aprile addio al geo-blicking : potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa : Dal primo aprile scatta il nuovo regolamento comunitario che rimuove il geo-blocking, permettendo ai cittadini europei di utilizzare servizi come Netflix e Sky in tutta Europa. L'articolo Dal primo aprile addio al geo-blicking: potremo vedere Sky e Netflix in tutta Europa proviene da TuttoAndroid.