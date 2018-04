Dal 4 aprile App Store Huawei in Italia | link al download e caratteristiche di AppGallery

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Sta arrivando in queste ore una novità molto interessante sul fronte Mobile in, considerando il fatto che possiamo finalmente toccare con mano il nuovo App, anche se il nome ufficiale è. Finora concepito per il solo mercato cinese, finalmente anche gli utenti che hanno deciso di puntare su un device del produttore asiatico avranno unotutto per loro in termini di app, esattamente come avviene con i prodotti Apple e soprattutto quelli Samsung, i più vicini per ovvie ragioni legate al sistema operativo Android.Insomma, dopo settimane in cui a tenere banco sono stati gli ultimi smartphone ufficializzati dall'azienda, come nel caso del recenteP20 Lite (già protagonista di alcune promozioni molto interessanti, secondo quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa su OptiMagazine), ora tocca analizzare questo brand sotto un altro punto di vista. ...