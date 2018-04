Da Venezia a Roma | i turisti maleducati deturpano le più belle città d’arte

Roma - aggressione a piazza Venezia per una donna : è caccia al branco : Un calcio alla tempia, colpito alle spalle, tre contro uno, poi pugni e ancora calci. La movida violenta nella notte tra domenica e lunedì è esplosa ancora una volta: teatro dell'ennesimo pestaggio la ...

SUPERMERCATI APERTI PASQUETTA 2018/ Roma - Milano e Venezia : negozi e scioperi - la mappa (oggi 2 aprile) : SUPERMERCATI APERTI a PASQUETTA, 2 aprile 2018: Milano, Roma e l'ombra scioperi nel resto d'Italia. Le informazioni sulle aperture di negozi e centri commerciali.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 12:32:00 GMT)

Elezioni - i congedi elettorali dei dipendenti del trasporto pubblico bloccano le città : disagi a Venezia - Napoli - Roma e Torino : Da Venezia a Napoli, passando per Roma e Torino: città bloccate a causa troppi i congedi elettorali per scrutatori e rappresentanti di lista tra i dipendenti delle aziende di trasporto. E se nella Capitale il Codacons ha già annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine sul caso, nel capoluogo campano l’assessore comunale ai Trasporti Mario Calabrese si è sfogato su Facebook, dando la colpa ai ...

Elezioni 2018 - autisti di Roma e Venezia scrutatori : corse ridotte - : Parte del personale dei trasporti delle due città è impegnato nelle operazioni elettorali e questo potrebbe causare disagi nei servizi. Il Codacons: "Vera e propria vergogna che rischia di avere ...

Maltempo : oggi il picco del gelo. A Roma sos ghiaccio. 5 cm di neve a Venezia : Rischio distacco di lastre di ghiaccio stamattina nella Capitale . Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta ...

Roma : cede muro su marciapiede piazza Venezia. Nessun ferito : Roma – frammenti di muro a piazza Venezia. Nessun passante coinvolto Roma – Non è stato registrato Nessun ferito a causa del distaccamento di alcuni... L'articolo Roma: cede muro su marciapiede piazza Venezia. Nessun ferito su Roma Daily News.

Neve a Roma - treni in ritardo in tutta Italia : fino a 5 ore da Napoli a Venezia : Le difficoltà sulle linee di Roma si ripercuotono da Nord a Sud. I treni superveloci dal Nord a Napoli «dirottati» sulla stazione Tiburtina. All'aeroporto di Fiumicino ritardi e cancellazioni. trenitalia Italo: «Rimborseremo i passeggeri»

Gelo e neve su gran parte dell'Italia. A Roma scuole chiuse - a Venezia il vento abbatte un pilone : Il vento gelido siberiano Burian congela nord e centro in marcia verso sud. neve nella notte anche a Roma, che si è risvegliata imbiancata. Come in molte altre città d'Italia, nella capitale oggi le ...

San Valentino da sogno all’Hard Rock Cafe di Roma - Firenze e Venezia : Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Se la musica è la lingua dell'amore, allora c'è solo un posto per festeggiare San Valentino: all’Hard Rock Cafe! Nella giornata di mercoledì 14 febbraio i Cafe di Firenze, Roma e Venezia offriranno un'esperienza da sogno a San Valentino piena di amore, cuori e Romanticismo

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Festa negli Hard Rock Cafe a Roma - Venezia e Firenze per Super Bowl : ... premi in palio per i più attivi sui social, angolo photoshooting by Pepsi Italia, coreografie e nel half time intrattenimento e spettacoli regali dalla 'cheerleaders'. Sono questi gli ingredienti ...

