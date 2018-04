Da New York 45 anni fa la prima chiamata da cellulare

Neve a New York : 14 cm in poche ore stabiliscono il record per il mese di aprile dal 1982 [GALLERY] : 1/10 ...

La Londra di Sadiq Khan : tasso di omicidi supera New York : ... ha affermato di essere 'profondamente preoccupato' dalle ultime cifre sui crimini 'da coltello' nella capitale, ma ha insistito sul fatto che Londra 'rimane tra le città più sicure al mondo'. New ...

Università : H-FARM - summer programs con atenei New York e Tel Aviv : ...partecipanti con un ecosistema imprenditoriale innovativo e va alla scoperta delle nuove professioni creative che traducono le tradizionali discipline umanistiche nell'attuale scenario dell'economia ...

Formula E - svelato il rinnovato tracciato di New York : Formula E, svelato il rinnovato tracciato di New York Formula E, svelato il rinnovato tracciato di New York Continua a leggere

Neve da record a New York : ad aprile mai così tanta dal 1992 : Ieri, 2 aprile 2018, nel giorno di Pasquetta, in piena stagione primaverile, una tempesta di Neve ha colpito New York, con temperature sotto lo zero e forti raffiche di vento. Si tratta di un evento meteorologico insolito per la Grande Mela che non vedeva tanta Neve ad aprile dal 1992. L'articolo Neve da record a New York: ad aprile mai così tanta dal 1992 sembra essere il primo su Meteo Web.

New York - prima chiamata da cellulare 45 anni fa/ Il papà degli smartphone pesava 1.5 kg ed era enorme : New York, prima chiamata da cellulare 45 anni fa: il papà degli smartphone pesava 1.5 chilogrammi, da allora a oggi sicuramente sono cambiate fin troppe cose e ne cambieranno ancora molte.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:09:00 GMT)

Cinema : a New York anteprima docufilm 'I Siciliani' : Palermo, 3 apr. , AdnKronos, In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm 'I Siciliani', scritto e diretto dal regista Francesco Lama, ...

Cinema : a New York anteprima docufilm ‘I Siciliani’ : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm ‘I Siciliani”, scritto e diretto dal regista Francesco Lama, con Maria Grazia Cucinotta, Leo Gullotta, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Pietrangelo Buttafuoco, Antonio Emanuele e il popolo siciliano. Il film documentario è stato presentato in anteprima mondiale al prestigioso BAFTA di ...

Londra più violenta di New York : già 30 omicidi dall'inizio dell'anno : Il comune di Londra ha provato a rassicurare gli abitanti sottolineando che 'resta una delle città più sicure al mondo'. E la Met Police, la polizia della capitale, ha annunciato il dispiegamento di ...

Royal Caribbean Cruises senza scampo a New York : Affonda sul mercato la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che soffre con un calo del 2,17%. La tendenza ad una settimana di Royal Caribbean Cruises è più fiacca rispetto all'andamento ...

New York : peggiora Michael Kors : Pressione sull' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,05%. Lo scenario su base settimanale di Michael Kors rileva un allentamento ...