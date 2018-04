Cyber security | Itway cede a Cognosec due società

Cyber security - vulnerabilità in PHP : Roma, 3 apr. , askanews, - Sono state scoperte diverse vulnerabilità in PHP release 5 e 7, le più gravi delle quali potrebbero consentire ad un attaccante remoto di eseguire codice arbitrario nel ...

Cyber security : Under Armour colpita da attacco hacker : Roma, 30 mar. , askanews, La società di abbigliamento sportivo Under Armour è stata vittima di un importante attacco hacker che ha portato alla sottrazione di informazioni sensibili di decine di ...

Cyber security - Malware GoScanSSH compromette server : Roma, 29 mar. , askanews, Una nuova famiglia di Malware , battezzata GoScanSSH , utilizzata per compromette re server SSH esposti su Internet, è stata identificata dai ricercatori di Cisco Talos. ...

Accenture ricerca 150 nuovi collaboratori in ambito Cyber security : Diventare un professionista di Accenture significa accompagnare le organizzazioni più importanti di tutto il mondo nel percorso di trasformazione digitale e collaborare con esse per esplorare nuovi ...

Cyber security - Sogei : completato iter accreditamento Cert : Roma, 16 mar. , askanews, Il Computer Emergency Response Team , Cert , di Sogei partner tecnologico del ministero dell'Economia e delle Finanze ha completato l' iter di accreditamento per l'utilizzo del marchio ' Cert ' rilasciato dal Software Engineering Institute della Carnegie Mellon University. L'Università, infatti, ...

Virus futuro incubo dei robot : è allarme Cyber security : ... c'è un video che testimonia questo esperimento, , lo è meno se si pensa che in futuro questi automi si diffonderanno sempre di più anche nelle aziende e nel mondo del lavoro, con rischi relativi ...

Virus che attaccano i robot - nuovo allarme Cybersecurity : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia