Cure palliative e fine vita | giornata di studio a cura di Stare Bene Insieme

Salute - fine vita dei neonati : tra accanimento terapeutico e Cure palliative : Il dibattito sul fine vita dei neonati affetti da gravi patologie e l’accanimento terapeutico sono temi su cui l’opinione pubblica si è molto interrogata soprattutto negli ultimi tempi e che la Società italiana di neonatologia (Sin) affronta quotidianamente. I neonatologi, infatti, sono insieme ai ginecologi e ostetriche, i primi ad essere coinvolti nelle decisioni che riguardano questi bambini, che generalmente passano dalla sala ...

Cure palliative - i pazienti premiano i medici : nasce il Palliative Care Award : nasce il primo premio italiano destinato ai medici che si dedicano ai pazienti, nell’ambito delle Cure Palliative, con un approccio umano, vicinanza, comunicazione, attenzione e accoglienza. Ad istituire l’Award Palliative Care sono l’Associazione House Hospital, l’Osservatorio regionale Cure Palliative e medicina del dolore, la Fondazione medicina palliativa, la Scuola regionale Accademia della conoscenza, l’Osservatorio regionale Cure ...

Ragusa - nasce la Rete Locale Cure Palliative : Presentata a Ragusa la Rete Locale delle Cure Palliative, realizzata grazie a fondi regionali. Il progetto prevede una maggiore assistenza domiciliare

Cure palliative : ” Bene la decisione sul Cardarelli - servono decisioni anche per gli hospice pediatrici” : “Apprendo con favore la decisione del presidente Vincenzo De Luca di aprire un hospice per le Cure Palliative all’interno del Cardarelli e in seguito al San Gennaro”. Questo il commento di Sergio Canzanella, presidente dell’Osservatorio Regionale Campano per le Cure Palliative, in merito alle decisioni assunte dalla Giunta Regionale. “Si tratta – prosegue Canzanella – di un piccolo ma fondamentale passo verso il superamento del ...

Cure palliative : in Campania 7 richieste di aiuto al giorno : “Pazienti disperati, confusi da lungaggini burocratiche e mancanza di informazioni. E’ questo il quadro che emerge dal primo report sull’operatività del servizio «Pronto Pain», voluto e gestito dall’Associazione House Hospital onlus in Campania. A dimostrarlo – si spiega in una nota – sono le oltre 2.500 richieste che nel 2017 sono arrivate tramite il portale Hospice Campania. Un numero impressionante, la media è infatti di 7 ...

Accanimento terapeutico e Cure palliative : la legge su testamento biologico : Questo post è a cura di Giovanni Puglisi Specialista in broncopneumologia e in malattie dell'Apparato respiratorio. Prof. a contratto Università La SapienzaÈ un fatto in sé contraddittorio da un lato curare la persona che sta morendo provvedendo a offrire sostegno e a migliorare la qualità della vita e preoccuparsi allo stesso tempo della morte, conciliare emotivamente l'impegno assistenziale con l'inevitabile ...

Cure palliative al centro di un convegno a Roma : Il dialogo in genere ed il dialogo transculturale in ambito sanitario è ricco di insidie, di stereotipi che possono dar luogo ad eventi indesiderati nonostante scienza e coscienza - ha continuato ...

Cure palliative al centro di un convegno a Roma : Roma - (AdnKronos) - La necessità di una maggiore conoscenza delle Cure palliative. Non solo in Italia, ma anche in prospettiva di un dialogo con i paesi del Mediterraneo in modo tale da implementare ...

