Crolla parte delle mura medievali di San Gimignano | nessun ferito

Crolla parte mura medievali S.Gimignano : 19.56 Un tratto di circa 20 metri di mura medievali della cinta mura ria di San Gimignano (Siena) è collassato questo pomeriggio.Non si registrano danni a persone. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune, il sindaco Giacomo Bassi e i vigili del fuoco. L'area, lungo la camminata a est, è stata delimitate e interdetta. In corso le verifiche sull' entità dei danni e cause del crollo.

Milano - Crolla parte di una palazzina : estratte le 9 persone coinvolte - tutte in salvo | Le foto : Milano, crolla parte di una palazzina: estratte le 9 persone coinvolte, tutte in salvo | Le foto parte di una palazzina di due piani è crollata a Rescaldina . Per ora nessuno dei feriti dovrebbe essere in pericolo di vita. I testimoni riferiscono che al momento dei fatti, sul posto, è stata avvertita una forte […]