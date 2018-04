Cristiano Ronaldo senza limiti | gol in 10 partite consecutive in Champions League

Juve - Buffon : "Cristiano Ronaldo è incredibile - c'è grande rammarico" : Il portiere della Juve a Premium Sport: "Probabilmente non andremo avanti, ma quando incontri certi avversari..."

Cristiano Ronaldo e la rovesciata incredibile che fa innamorare del calcio : «La tribuna sta applaudendo» dice il commentatore. «No – lo corregge il collega – tutto lo stadio sta applaudendo». Ed è stato così. Tutto lo stadio della Juventus si è alzato in piedi ad applaudire sotto la pioggia perché ha visto il meglio che il calcio può offrire. Ha visto una rovesciata che sembrava di quelle dei cartoni animati, di quelle finte di Holly e Benji che duravano 5 minuti. E invece era vera. È vera. È il capolavoro di Cristiano ...

ROVESCIATA DI Cristiano RONALDO/ Video - contro la Juventus numero da campione : lo Stadium applaude : L'Allianz Stadium applaude RONALDO: i tifosi juventini celebrano il capolavoro di CRISTIANO, una ROVESCIATA destinata a restare nella storia del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:35:00 GMT)

Zidane da non credere : il commento su Cristiano Ronaldo lascia tutti a bocca aperta : Dominio del Real Madrid nella gara di Champions League contro la Juventus, semifinale ipotecata dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le parole del tecnico Zidane ai microfoni di Mediaset Premium: “La nostra è stata una grande partita, anche perchè non è facile segnare tre goal in casa della Juventus. I bianconeri a mio modo di vedere hanno fatto una buona partita ma non sono riusciti a farci goal. Ronaldo sta dimostrando di essere tra i più ...

Barzagli : 'Cristiano Ronaldo? Nessuno riesce a marcarlo - è letale' : ' Ho sentito solo il colpo che ha dato alla palla: quando provi a fare una rovesciata spesso non la colpisci bene, invece lui l'ha presa non si capisce come - dice a Premium Sport il difensore dopo ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - gol d'antologia di Cristiano Ronaldo Video : Serata negativa per la #Juventus, che fra le mura amiche crolla nell'andata dei quarti di finale [Video] di Champions league. Tre gol, pesanti come macigni per Buffon e compagni, consentono al #Real Madrid di pensare gia' alla semifinale. Primo tempo dominato dai bianconeri, che pagano a caro prezzo uno svarione difensivo: da distanza ravvicinata, anticipando pure un compagno di squadra, #Cristiano Ronaldo non perdona: 0-1. Vani i tentativi dei ...

Gol Cristiano Ronaldo - standing ovation del pubblico : il portoghese risponde così [FOTO E VIDEO] : 1/16 LaPresse ...

Cristiano Ronaldo da record : con la Juve è infallibile : Non può essere umano. Se ne sono accorti anche a Torino, hanno tolto il cappello, si sono alzati in piedi e hanno battuto le mani. Nessuno escluso. D'altronde c'era poco altro da fare. Cristiano ...

Cristiano Ronaldo video gol in rovesciata in Juventus-Real Madrid : Notizie sul tema Juventus-Real Madrid streaming live gratis e diretta TV in chiaro. Dove vederla oggi 03/04 Juventus-Real Madrid in diretta tv, in chiaro su Canale 20? Come vederla su tivùsat e sul ...

Il video della rovesciata di Cristiano Ronaldo : Notizie sul tema Juventus-Real Madrid streaming live gratis e diretta TV in chiaro. Dove vederla oggi 03/04 Juventus-Real Madrid in diretta tv, in chiaro su Canale 20? Come vederla su tivùsat e sul ...

Champions League - Juventus travolta da Cristiano Ronaldo : il Real Madrid trionfa 3-0 a Torino : Troppo Cristiano Ronaldo , troppo Real Madrid : la Juventus esce con le ossa rotte dell'andata dei quarti di Champions League , travolta in casa 3-0 dagli spagnoli campioni in carica. Una disfatta ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo da 10 : Juventus-Real Madrid 0-3, le pagelle di CalcioWeb 0-3 – Si è conclusa la gara di andata valida per i quarti di finale di Champions League, dominio da parte dei Blancos che ipotecano la qualificazione in semifinale, debacle dei bianconeri ma soprattutto di Allegri, scelte incomprensibili dell’allenatore con Asamoah terzino ed Alex Sandro in attacco, Bentancur a centrocampo. La squadra di Zidane ringrazia e passa subito in vantaggio ...

E’ un Cristiano Ronaldo REAL - dominio Blancos allo Stadium : Juventus fuori - è il fallimento di Allegri - ok il Bayern [FOTO] : 1/23 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Cristiano Ronaldo - gioiello su rovesciata : lo Stadium applaude il super gol : Stadio tutto in piedi e applausi scroscianti. Al 19' del secondo tempo l'Allianz Stadium di Torino si alza in piedi per tributare un'ovazione a Cristiano Ronaldo. La stella portoghese del Real Madrid ...