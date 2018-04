Cristiano Ronaldo | rovesciata da urlo E Ibrahimovic lo provoca | ' Provi a farla da 40

“Lato b da infarto”. Cristiano Ronaldo - poco dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare una foto hot. Un ‘regalo’ molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...

Zlatan Ibrahimovic punge Cristiano Ronaldo : 'La rovesciata con la Juve? Un bel gol - ma provi a farlo da 40 metri' : Incorreggibile Zlatan Ibrahimovic . Cristiano Ronaldo allo Stadium contro la Juventus segna uno dei gol più belli nella storia del calcio in rovesciata? Lo svedese gli risponde così: 'Un bel gol, un ...

La prodezza di Cristiano Ronaldo contro la Juve vista dagli spalti dello Stadium : Cristiano Ronaldo non ha lasciato scampo alla Juventus e con doppietta e assist ha messo una firma indelebile sul 3-0 del Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League. In questa ...

Juve-Real - standing ovation e applausi per Cristiano Ronaldo. Lui ringrazia i tifosi bianconeri : “È stato un momento incredibile, devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus, quello che hanno fatto è stato qualcosa di fantastico che non mi era mai successo nella mia carriera”. Con queste parole al sito dell’Uefa Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri per la standing ovation che gli hanno riservato dopo lo splendido gol in rovesciata dell’Allianz Stadium. Il fuoriclasse portoghese è stato ancora una volta ...

Ibrahimovic sfida Cristiano Ronaldo : il commento dello svedese è esilarante : Inizio super con i Galaxy per l’attaccante Zlatan Ibrahimovic, lo svedese adesso si candida ad essere protagonista fino al termine della stagione, ecco il commento sul gol di ieri di Cristiano Ronaldo: “Il gol di Cristiano Ronaldo contro la Juve? Gran bel gesto atletico – ha dichiarato ieri sera ai microfoni di ESPN SportsCenter -. Ora faccia una cosa: riprovi a farlo, però a quaranta metri di distanza”. Allegri e ...

Da Riva a Cristiano Ronaldo - le rovesciate più belle : Mentre il mondo del calcio si inchina davanti alla magia realizzata ieri sera contro la Juventus nei quarti di finale di Champions League, Cristiano Ronaldo mette la sua firma nella storia delle rovesciate più ...

Il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo : 'Monumental' : Roma, 4 apr. , askanews, Il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo. L'immagine del suo gol in rovesciata contro la Juventus nell'andata dei quarti di finale di Champions League campeggia nelle prime pagine di tutti i giornali ...

Il volo angelico di Cristiano Ronaldo : Non mi è stato mai simpatico Cristiano Ronaldo. Nonostante i gol fatti, i dribbling riusciti, i numeri da circo e quelli efficaci. Non ho mai sopportato più di tanto quel suo sorriso spocchioso di chi ha avuto un talento in dono e l'ha allenato giorno dopo giorno per renderlo oro puro.La sua vanità spropositata, i suoi addominali da copertina mostrati dopo i gol come un vessillo. Tutto questo mi ha sempre impedito di ...

Zinedine Zidane sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo : "Il mio in finale a Glasgow fu ancora meglio" : "Possiamo dire che il gol di Cristiano Ronaldo sia uno dei più belli della storia del calcio. Forse però quello che feci a Glasgow è ancora meglio". Al termine dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, l'allenatore degli spagnoli Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa elogiando la strepitosa rovesciata messa a segno dal fuoriclasse portoghese. Il mister francese ha però ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : “ringrazio i tifosi juventini” : “Ringrazio molto i tifosi della Juventus”: Cristiano Ronaldo risponde così agli applausi sportivissimi con cui gli annichiliti supporter della Juve ieri sera hanno accolto lo spettacolare gol con cui il campione portoghese ha messo il sigillo a una serata che per i bianconeri si è conclusa malissimo, con lo 0-3 casalingo contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions. Non capita tutti i giorni, nemmeno a ...

