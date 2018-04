Crimi presidente della commissione speciale in Senato che si occuperà del Def Il Pd

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ilre del M5s Vitoè stato eletto con 19 voti (su 27)di Palazzo Madama. Ladelsi insedierà martedì, dopo il voto dell’Aula per la sua istituzione. I vicepresidentisaranno Giacomo Caliendo (Forza Italia) e Erica Rivolta (Lega) eletti rispettivamente con 9 e 12 voti. Segretari, infine, sono stati eletti Simona Malpezzi del Pd e Giovambattista Fazzolari di Fratelli d’Italia. Nei prossimi giorni saranno individuati i rappresentanti dei gruppi per l’ufficio di presidenza allargato per la programmazione dei lavori. “La centralità del Parlamento mai come adesso può essere portata avanti”, dichiara, in una “situazione particolare in cui di fatto non c’è un governo e non c’è una maggioranza”.ha aggiunto che cercherà di “portare ...