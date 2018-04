Creato un super materiale che filtra l' acqua dai metalli pesanti

Super Smash Bros per Switch : il Creatore della serie Masahiro Sakurai coinvolto nello sviluppo : L'ultimo Nintendo Direct ha riservato altre gradite sorprese agli utenti Nintendo Switch. L'evento è stata un'occasione per scoprire quali altri apprezzati giochi approderanno sull'ibrida, come ad esempio Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.Ma il Direct ha portato con sé altre importanti novità, come l'annuncio relativo a Super Smash Bros per Switch, titolo che segna il ritorno della serie sull'ibrida di Nintendo. A quanto pare, le buone notizie non ...