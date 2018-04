Creato un rivoluzionario laser made in Italy per la cura delle ulcere cutanee | arriva la

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Venose, da decubito e diabetiche: sono le, lesioni croniche che invalidano in Italia due milioni di persone e che sono dovute ad un mancato processo di riepitelizzazione. Le ferite dunque non si rimarginano poiché manca il tessuto circostante e il loro decorso, specie per quelle croniche, è superiore alle 8-10 settimane. Secondo gli studi effettuati dall’AIUC (Associazione ItalianaOnlus) le percentuali dei pazienti affetti da lesioni cronicheparlano chiaro: leda decubito colpiscono circa l’8% degli ospedalizzati e tra il 15% e il 25% di coloro che sono ricoverati in struttura adibite alla lunga degenza. Nello specifico, ledegli arti inferiori è dell’1% nella popolazione generale con un picco del 3.6% nella popolazione con età superiore a 65 anni e appartenenti ad un ceto medio basso. Per la loroun’innovativa tecnica ...