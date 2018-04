Cosimo Balsamo | ecco chi era il killer di Brescia | dagli assalti con la banda dei Tir

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Lo avevano arrestato nel 2007, ritenendolo a capo della “dei Tir” che da anni derubava aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia. Due anni più tardi era stato condannato per associazione a delinquere, furto e ricettazione. Lavorava assieme ad altre cinque persone, sostengono i magistrati, tra i quali due delle vittime della sua “vendetta personale” fatta di due omicidi e una persona ferita, conclusasi poi nel parcheggio di un centro commerciale ad Azzano Mella, nelno. Ma i reati che gli erano stati contestati non erano stati uguali per tutti. E per questo lui aveva chiesto la revisione del processo che aveva portato a una condanna a 7 anni e 4 mesi. Avevano detto no sia la Corte d’Appello di Venezia che la Cassazione. Ed è stato allora che, 61enne originario di Ceglie Messapica, nel Brindisino, ha iniziato a covare ...