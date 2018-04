“Cosa provocano di grave al cervello” Cellulari | conferme choc dall’ultima ricerca La

caffeinamagazine

: @EugenioCardi @repubblica Orrore ... ecco cosa provocano queste immagini ... - riccimeri : @EugenioCardi @repubblica Orrore ... ecco cosa provocano queste immagini ... - LoZioFod81 : @Cobretti_80 In tanti la stanno dicendo questa cosa Nn so se provocano o lo credono sul serio. Sono un po' confusi - Kalpakian1972 : @Agenzia_Ansa è una cosa bella e difficile. Ognuno di noi ha cose che lo provocano di più e altre a cui magari è me… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Se c’è un oggetto che da solo meglio definisce l’epoca in cui viviamo è sicuramente il telefonino, presenza ormai ossessiva nelle nostre vite e che ci accompagna nel corso di ogni giornata, vuoi per questioni lavorative vuoi per semplice svago virtuale. Una vera e propria icona che non a caso molti definiscono ormai ironicamente come un vero e proprio prolungamento del corpo umano, a sottolineare quanto l’accessorio sia diventato irrinunciabile. E sulla quale si dibatte ormai da tempo immemore, con gli esperti a puntare il dito contro la possibile pericolosità deiper la salute umana. Proprio nelle ultime ore sono arrivati da parte della comunità scientifica nuovi studi che evidenzierebbero ancora una volta la correlazione tra le radiazioni dei telefonini e il cancro: tuttavia, ciò è evidente per quanto riguarda i topi di laboratorio, soggetti degli ...