Cosa nostra si riorganizza Quartieri militari e potere economico

Voto di scambio - medico condannato a 3 anni : “Fu intermediario tra Antinoro e Cosa nostra”. Ma il politico fu assolto : Da quell’accusa il politico si è salvato. Merito della modifica della legge. L’uomo che è considerato il suo tramite nell’acquisto di voti da Cosa nostra, invece, no. Il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato a tre anni il medico Domenico Galati per Voto di scambio politico-mafioso. L’indagine era stata avocata dalla procura generale e il pg Domenico Gozzo aveva chiesto la condanna a cinque anni. Per Galati, coinvolto ...

Antonio D’Alì - la Cassazione ordina un nuovo processo : “Svalutato il sostegno elettorale di Cosa nostra” : I giudici della corte d’appello di Palermo hanno “illogicamente ed immotivatamente svalutato il sostegno elettorale di Cosa Nostra a D’Alì“. Lo scrive la corte di Cassazione nel provvedimento con cui il 23 gennaio 2018 ha annullato il verdetto della corte d’appello di Palermo a carico dell’ex sottosegretario all’Interno Antonio D’Alì, accusato di concorso in associazione mafiosa. I giudici romani hanno depositato le motivazioni del ...

Zucca : «Torturatori a capo della nostra polizia - Cosa pretendiamo su Regeni?» : Durissimo affondo del magistrato durante un incontro pubblico: «Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare»

Mafia : pm Di Matteo - lotta a Cosa nostra e corruzione assente da campagna elettorale : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "La lotta alla Mafia, la lotta al sistema corruttivo deve essere, e speriamo che prima o poi lo diventi, il primo obiettivo di ogni governo, di qualunque colore esso sia". Lo ha detto il pm della Procura nazionale antiMafia Antonino Di Matteo, intervenendo a Palermo a

Cosa può offrire uno smartphone per circa 100 euro? La nostra prova di Cubot X18 Plus : La fascia entry-level si sta arricchendo sempre più di prodotti validi e che sulla carta cercano di riprendere gli aspetti fondamentali di quelli di fascia superiore, delle volte addirittura top di gamma. E Cubot X18 Plus, di cui vi parliamo oggi, è uno di questi perché a un prezzo bassissimo, da vero e proprio entry-level, riesce a offrire un design e una scheda tecnica da "effetto wow", almeno sulla carta L'articolo Cosa può offrire uno ...

Mafia : arresti Trapani - Cosa nostra investe nella ristorazione e nelle produzioni agricole (3) : (AdnKronos) - Sempre Michele Gucciardi, secondo gli inquirenti, "era riuscito a reinvestire il denaro della famiglia mafiosa di Salemi in terreni già riconducibili al mafioso Salvatore Miceli, acquistati formalmente dalla moglie di Sergio Giglio, recentemente condannato per associazione mafiosa, per

Mafia : arresti Trapani - Cosa nostra investe nella ristorazione e nelle produzioni agricole : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Sono finiti i tempi dei boss mafiosi contadini con la lupara. Oggi Cosa nostra investe nella ristorazione, nella produzione di legname, ma di quella pregiata, in quella agricola ma anche nell'eolico e nell'immobiliare. E' quanto emerge dall'operazione che all'alba di o

Mafia : arresti Trapani - Cosa nostra investe nella ristorazione e nelle produzioni agricole (2) : (AdnKronos) - L’azienda agricola, di proprietà della moglie di Antonio Salvo, nipote dei noti esattori salemitani, i cugini Nino e Ignazio Salvo, "sotto la regia di Cosa nostra trapanese, veniva formalmente acquistata all’asta da Roberto Nicastri, ritenuto prestanome del fratello Vito, noto imprendi

Mafia : inquirenti Trapani - Cosa nostra oggi è al passo con i tempi : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Accanto all'attività classica di Cosa nostra si affiancano accorgimenti che ci dimostrano che Cosa nostra è al passo con i tempi, non solo per gli affari ma anche per quanto riguarda la tutela dell'organizzazione. Si arriva ad usare delle accortezze contro le investig

Mafia - l’arcivescovo di Palermo : “Dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa nostra. Dobbiamo chiedere perdono” : Chiede scusa per quanto i suoi predecessori non hanno fatto nella lotta a Cosa nostra. È una presa di posizione netta quella di don Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. “Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia”, ha ...

Minacce e pestaggi per il controllo di Roma est : scacco alla Cosa nostra della Tiburtina - 39 arresti : Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Roma. 39 gli arrestati accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armi ed estorsioni, aggravati dal metodo ...

