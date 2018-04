Corte dei Conti | nuovi contratti agli statali troppo alti | bocciata la riforma

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Dopo quasi 10 anni di attesa e dopo lunghe e farraginose trattative, tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo contratto: tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tutte le piattaforme di rinnovo per ogni singolo comparto sono state chiuse positivamente.con nuove regole di lavoro ma soprattutto, con aumenti salariali datempo fermi ed arretrati per il biennio 2016-2017 che è quello da cui parte il nuovo documento sottoscritto da Aran e dai sindacati di ogni area della PA. Prima i Ministeriali e poi via via le Forze Armate e Forze dell’Ordine, la Scuola, la Sanità e gli Enti Locali hanno visto la fumata bianca del nuovo contratto che per tutti scadrà il prossimo 31 dicembre. Adesso l’attesa è per i lavoratori che non si sono visti ancora accreditare i soldi relativiarretrati edaumenti in busta (solo i Ministeriali hanno già completato ...