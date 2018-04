Corte dei Conti | nuovi contratti agli statali troppo alti | bocciata la riforma

Blastingnews

: LA CATTIVERIA DI OGGI La Corte dei Conti archivia la Raggi per Marra e Romeo. Tocca avvertire con le dovute cautele… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA DI OGGI La Corte dei Conti archivia la Raggi per Marra e Romeo. Tocca avvertire con le dovute cautele… - AndreaOrlandosp : Per prima volta da 2007 non siamo più maglia nera d’Europa per sentenze non eseguite della Corte Europea dei diritt… - nicola_bianchi : Vediamo quanti tg ne parleranno. #Roma, #Raggi archiviata dalla Corte dei Conti: aumento dei compensi di #Marra e… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Dopo quasi 10 anni di attesa e dopo lunghe e farraginose trattative, tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo #contratto: tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tutte le piattaforme di #rinnovo per ogni singolo comparto sono state chiuse positivamente.con nuove regole di lavoro ma soprattutto, con aumenti salariali datempo fermi ed arretrati per il biennio 2016-2017 che è quello da cui parte il nuovo documento sottoscritto da Aran e dai sindacati di ogni area della PA. Prima i Ministeriali e poi via via le Forze Armate e Forze dell’Ordine, la Scuola, la Sanita' e gli Enti Locali hanno visto la fumata bianca del nuovo contratto che per tutti scadra' il prossimo 31 dicembre. Adesso l’attesa è per i lavoratori che non si sono visti ancora accreditare i soldi relativiarretrati edaumenti in busta solo i Ministeriali hanno gia' ...